«Манчестер Сити» отправится в Чемпионшип? Даилй Маил раскрывает детали

Самое громкое и длящееся уже много лет финансовое расследование в истории английского футбола приближается к решающей фазе. По данным авторитетного британского издания Даилй Маил, обвиняемый в многочисленных нарушениях финансовых правил клуб «Манчестер Сити» может столкнуться с беспрецедентно жесткими санкциями.

После того как независимая комиссия официально признала клуб виновным в финансовых махинациях, «горожане» подали апелляционную жалобу на это решение. Однако развитие событий может принять куда более быстрый оборот, чем ожидал клуб.

Апелляции не дождутся: почему решение о наказании объявят раньше?

Как отмечается в аналитической статье Даилй Маил, руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) намерено объявить меры наказания в отношении клуба, не дожидаясь вынесения окончательного вердикта по апелляции:

Сроки и вероятность затягивания: Апелляционный процесс крайне сложен, и его окончательный результат вряд ли станет известен до конца января;

Судьба сезона: Во избежание искусственной неопределенности в турнирной таблице руководство лиги выступает за скорейшее применение мер;

Механизм жесткого наказания: В качестве основного предполагаемого наказания ожидается снятие с «Сити» огромного количества очков и крупный денежный штраф в сотни миллионов.

«Горожан» ждет Чемпионшип?

Рекордное снятие очков может стать настоящей катастрофой для клуба:

Вылет из первого дивизиона: Столь крупный штраф очками приведет к тому, что команда автоматически покинет АПЛ и проведет как минимум один сезон во втором дивизионе Англии — Чемпионшипе ;

Риск застрять на несколько сезонов: Если очки будут заморожены или сняты и на следующие сезоны, возвращение «Манчестер Сити» в элиту может затянуться, и они рискуют задержаться в Чемпионшипе не на один, а на несколько сезонов;

Сценарий с Лигой 2 исключен: При этом издание отмечает, что ранее циркулировавшие предположения о переводе клуба в четвертый дивизион — Лигу 2, сняты с повестки дня.

Если данные санкции будут официально утверждены, это, без сомнения, станет мощнейшим ударом по будущему одного из крупнейших клубов мирового футбола, судьбе его звездных игроков и тренерского штаба.