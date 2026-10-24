Мать погибла, пытаясь спасти двух сыновей от морского течения

На Багамских островах трагически погибла 36-летняя британка, которая пыталась спасти двух своих детей от сильного течения в море. Об этом сообщает издание Даилй Маил.

Сообщается, что когда семья находилась в море в южной части острова Бимини, сильное течение увлекло за собой двух сыновей женщины. Лианн Грегори, бросившаяся в воду, чтобы спасти детей от опасности, сама оказалась в трудном положении из-за течения.

По данным полиции Багамских островов, 20 октября вскоре после 10:00 в отделение полиции Элис-Таун на острове Бимини поступило сообщение о том, что на паромной станции была обнаружена женщина без сознания. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов женщину уже доставили в местную клинику. Врачи приняли все необходимые меры для спасения ее жизни, однако спасти ее не удалось.

Двое сыновей Лианн были извлечены из воды спасательными службами. 36-летний супруг женщины Нейтан Грегори также пытался спасти свою жену. Хотя он попытался сделать ей искусственное дыхание, эти усилия не дали результатов.

По словам капитана лодки Линти Стюарт, находившейся на месте происшествия, люди в лодке заметили в воде двоих детей и их мать. Окружающим удалось вытащить детей из воды, но из-за сильного течения спасти женщину оказалось гораздо сложнее. Экипаж лодки также пытался реанимировать женщину, однако сохранить ей жизнь не удалось.

Один из очевидцев происшествия отметил, что Лианн подверглась смертельной опасности ради спасения своих детей, и назвал ее героиней. По его словам, дети умели хорошо плавать, но сильное морское течение вмиг сделало ситуацию опасной.

В настоящее время ожидается проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти женщины. Полиция Багамских островов начала расследование инцидента. Согласно предварительным данным, признаков преступления в произошедшем не обнаружено.

Великобритания Министерство иностранных дел выразило соболезнования близким покойной и сообщило, что поддерживает связь с местными ведомствами и оказывает семье необходимую помощь.