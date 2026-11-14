Ужас: в США круизный лайнер перевернулся после столкновения с танкером (видео)

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Ужас: в США круизный лайнер перевернулся после столкновения с танкером (видео)

В городе Новый Орлеан, штат Луизиана, США, произошло необычное морское происшествие. Круизный лайнер, стоявший на реке Миссисипи, перевернулся в результате столкновения с танкером.

В момент инцидента на борту круизного судна находилось 180 человек. 129 из них были пассажирами, остальные — членами экипажа.

Сразу после столкновения на место происшествия прибыли спасательные службы. Все 180 человек, находившиеся на судне, были благополучно эвакуированы. По предварительным данным, инцидент обошелся без серьезных жертв.

Происшествие также привлекло внимание к вопросам безопасности судоходства на реке Миссисипи.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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