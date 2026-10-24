Тайванец разоблачил измену через робот-пылесос и попал под суд

В Тайване мужчина, заснявший измену жены с помощью робота-пылесоса, был приговорен к пяти месяцам тюремного заключения. Интересно, что хотя собранные им видео помогли доказать измену супруги, впоследствии именно эти кадры стали уликой против самого мужчины.

Как сообщают тайваньские СМИ, неназванный мужчина, узнав о связи своей жены с другим человеком, обратился в суд с требованием выплаты компенсации от них обоих. Однако жена и ее партнер также подали встречный иск из-за того, что мужчина вел съемку без их согласия.

Супруги поженились в 2021 году и начали жить вместе с родителями мужчины. У них также была дача, куда они ездили на праздники. Во время одного из визитов в этот дом в 2023 году мужчина нашел незнакомую зубную щетку и начал сомневаться в верности жены.

Проверив записи камеры видеонаблюдения в гараже, он заметил мужчину, которого ранее уже видел привозившим его жену домой с работы. Когда он потребовал у жены объяснений, та заявила, что никакой измены не было. Мужчина поверил ее словам.

Однако три месяца спустя он случайно узнал о связи жены с другим мужчиной. Желая сделать ей сюрприз, мужчина попытался удаленно управлять домашним роботом-пылесосом через мобильное приложение, чтобы пообщаться с его помощью. Но когда он активировал камеру пылесоса, то увидел свою жену вместе с тем самым мужчиной, которого ранее замечал на камере наблюдения.

Хотя мужчина сразу захотел поехать к ним и поговорить лицом к лицу, он взял себя в руки и решил собрать доказательства для будущего судебного процесса. На видео были запечатлены объятия жены с ее любовником и то, как она ходит по дому без одежды, а другой мужчина сидит на диване.

Опираясь на имеющиеся у него видеозаписи, мужчина потребовал компенсацию в размере 2 миллионов тайваньских долларов (около 68 тысяч долларов) от жены и ее партнера. Суд пришел к выводу, что отношения жены с другим мужчиной вышли за рамки обычной дружбы, и обязал их выплатить пострадавшему мужчине 500 тысяч тайваньских долларов.

Однако победа мужчины в суде оказалась недолгой. Его жена подала против него встречный иск, заявив, что он снимал их через робота-пылесоса без их согласия. Таким образом, видеозаписи, которые мужчина собрал для доказательства измены жены, превратились в улику, подтверждающую его собственное нарушение закона.

Мужчина пытался оправдать свои действия, но суд подчеркнул, что семейные обязанности не выше права человека на неприкосновенность частной жизни. Согласно решению, он не имел права снимать жену и ее партнера без их согласия.

В соответствии с тайваньским законодательством, за съемку или разглашение частной жизни или информации другого лица без его ведома предусмотрено до трех лет тюремного заключения и штраф в размере до 300 тысяч тайваньских долларов. В данном деле мужчина был приговорен к пяти месяцам тюрьмы и дополнительно обязан выплатить штраф в размере 150 тысяч тайваньских долларов.