Заместитель хокима, схвативший инспектора за воротник, наказан

·4·Общество
Заместитель хокима, схвативший инспектора за воротник, наказан

В Бувайдинском районе Ферганской области зачитан приговор заместителю хокима, применившему силу против инспектора по экологии. Должностное лицо привлечено к уголовной ответственности за превышение полномочий.

Как выяснилось, инцидент произошел во время вырубки деревьев возле коллектора в районе. Инспектор по экологии попытался вмешаться в работы, проводившиеся без соответствующих разрешений, и принять меры в установленном законом порядке.

Однако заместитель хокима района Саидали Хизиров воспрепятствовал исполнению инспектором служебных обязанностей. Он схватил инспектора за воротник куртки, вынудив прекратить служебные действия, и причинил ему легкий вред здоровью.

В ходе расследования было установлено, что на данной территории также были незаконно срублены 104 тополя. В результате природе был нанесен ущерб на сумму более 171 миллиона сумов.

Согласно решению суда, Саидали Хизиров признан виновным по статье Уголовного кодекса, связанной со злоупотреблением должностными полномочиями. Ему запрещено занимать должности, связанные с должностными и материальными обязанностями, в течение одного года, а также наложен штраф в размере 61,8 миллиона сумов.

В рамках дела к ответственности также привлечен руководитель ООО, организовавшего вырубку деревьев. Суд назначил ему штраф в размере 41,2 миллиона сумов.

Потерпевшая сторона сочла наказание слишком мягким и обратилась в вышестоящую инстанцию. Однако апелляционный суд Ферганской области, рассмотрев дело, оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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