Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)

·60·Общество
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)

Защитник национальной сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов принял участие в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева. На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как он лично управляет своим автомобилем Mercedes-Benz G-Class («Гелик»), общаясь с друзьями и младшим братом.

Искренняя атмосфера и шутливый диалог на видео быстро привлекли внимание поклонников.

Ҳусанов сам управлял автомобилем в кортеже

Согласно опубликованным кадрам, Абдуқодир Ҳусанов передвигался в свадебном кортеже на своем черном «Гелике».

Рядом с ним находились его младший брат и близкий друг. По пути футболист общался по телефону с участником кортежа, ехавшим в другой машине, и шутил.

Фраза «Мне понравилось» попала на видео

На видео слышно, как Абдуқодир Ҳусанов во время разговора со смехом произносит:

«Мне понравилось».

В этот момент друг, находящийся в салоне, присоединяется к разговору и обращается к брату Ҳусанова:

«А тебе? Понравилось?»

Искреннее настроение в кадре вызвало интерес у пользователей социальных сетей.

«Ассалому алейкум, кори ака»

В ходе видео Абдуқодир Ҳусанов обращается к собеседнику на другом конце провода:

«Ассалому алейкум, кори ака».

После этого на видео запечатлено, как он со смехом добавляет в шутливой манере:

«Ой-ой, ой-ой».

«Никакого высокомерия, вот брат ответит»

В кадре также прозвучал интересный комментарий от друга Ҳусанова.

С долей юмора он говорит:

«Вы говорите про высокомерие, но ничего такого нет. Вот, вместо него ответит брат», — говорит он.

Эта фраза также активно обсуждается среди фанатов, посмотревших видео.

Видео широко распространилось в социальных сетях

Абдуқодир Ҳусанов и Аббос Файзуллаев являются одними из самых популярных футболистов национальной сборной Узбекистана. Поэтому любые кадры с их участием вызывают большой интерес у болельщиков.

И в этот раз искреннее и полное шуток видео со свадебного кортежа быстро разошлось по социальным сетям, собрав множество положительных отзывов.

Абдуқодир ҲусановАббос ФайзуллаевЎзбекистонМерседес-Бенц
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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