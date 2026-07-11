Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Защитник национальной сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов принял участие в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева. На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как он лично управляет своим автомобилем Mercedes-Benz G-Class («Гелик»), общаясь с друзьями и младшим братом.
Искренняя атмосфера и шутливый диалог на видео быстро привлекли внимание поклонников.
Ҳусанов сам управлял автомобилем в кортеже
Согласно опубликованным кадрам, Абдуқодир Ҳусанов передвигался в свадебном кортеже на своем черном «Гелике».
Рядом с ним находились его младший брат и близкий друг. По пути футболист общался по телефону с участником кортежа, ехавшим в другой машине, и шутил.
Фраза «Мне понравилось» попала на видео
На видео слышно, как Абдуқодир Ҳусанов во время разговора со смехом произносит:
«Мне понравилось».
В этот момент друг, находящийся в салоне, присоединяется к разговору и обращается к брату Ҳусанова:
«А тебе? Понравилось?»
Искреннее настроение в кадре вызвало интерес у пользователей социальных сетей.
«Ассалому алейкум, кори ака»
В ходе видео Абдуқодир Ҳусанов обращается к собеседнику на другом конце провода:
«Ассалому алейкум, кори ака».
После этого на видео запечатлено, как он со смехом добавляет в шутливой манере:
«Ой-ой, ой-ой».
«Никакого высокомерия, вот брат ответит»
В кадре также прозвучал интересный комментарий от друга Ҳусанова.
С долей юмора он говорит:
«Вы говорите про высокомерие, но ничего такого нет. Вот, вместо него ответит брат», — говорит он.
Эта фраза также активно обсуждается среди фанатов, посмотревших видео.
Видео широко распространилось в социальных сетях
Абдуқодир Ҳусанов и Аббос Файзуллаев являются одними из самых популярных футболистов национальной сборной Узбекистана. Поэтому любые кадры с их участием вызывают большой интерес у болельщиков.
И в этот раз искреннее и полное шуток видео со свадебного кортежа быстро разошлось по социальным сетям, собрав множество положительных отзывов.
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