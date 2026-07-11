В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
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В Узбекистане необычное объявление привлекло внимание пользователей социальных сетей. Житель Навоийской области выставил на продажу саранчу за 1 миллион сумов.
В объявлении утверждается, что саранча «дрессированная» и понимает некоторые команды. Автор также добавил, что насекомое выросло на бахчевых культурах и по ночам издает приятные звуки.
Эта новость была воспринята в сети с юмором и интересом. Многие пишут, что такая цена для обычного насекомого стала неожиданностью.
В то же время некоторые пользователи предполагают, что объявление могло быть размещено ради привлечения внимания.
Информации о том, была ли продана саранча, на данный момент нет.
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