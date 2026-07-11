В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети

·5·Общество
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети

В Узбекистане необычное объявление привлекло внимание пользователей социальных сетей. Житель Навоийской области выставил на продажу саранчу за 1 миллион сумов.

В объявлении утверждается, что саранча «дрессированная» и понимает некоторые команды. Автор также добавил, что насекомое выросло на бахчевых культурах и по ночам издает приятные звуки.

Эта новость была воспринята в сети с юмором и интересом. Многие пишут, что такая цена для обычного насекомого стала неожиданностью.

В то же время некоторые пользователи предполагают, что объявление могло быть размещено ради привлечения внимания.

Информации о том, была ли продана саранча, на данный момент нет.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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