Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!

В Андижане попытка защитить автомобиль от дождя привела к неожиданному результату. Цветастое одеяло, которым накрыли белый Оникс, оставило след на кузове машины.

Согласно имеющимся данным, во время сильного дождя водитель сначала накрыл автомобиль цветастым одеялом, а затем поверх него — специальным тентом.

После того как дождь прекратился, машину открыли не сразу. Из-за влажности и парникового эффекта краска с одеяла перешла на лакокрасочное покрытие автомобиля.

В результате на кузове белого Оникс появились цветные следы, напоминающие цветочный узор. Видео с этим инцидентом быстро распространилось среди пользователей и вызвало бурное обсуждение.

Некоторые восприняли это с юмором. Другие же подчеркивают, что накрывать автомобиль влажным одеялом опасно, особенно учитывая, что на машинах белого цвета подобные следы заметны сильнее.