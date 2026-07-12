Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей

Свадебная церемония футболиста национальной сборной Узбекистана Аббоса Файзуллаева привлекла внимание многих не только своей торжественной атмосферой, но и богатыми национальными традициями. После свадьбы был проведен один из древних обычаев узбекского народа — церемония «келин салом» (приветствие невесты).

На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как невеста в национальном наряде и изящной фате кланяется гостям, а сама церемония проходит под звуки народных песен и благословений.

«Салом-салом, келин салом...»

Церемония началась под звуки традиционной песни «Салом-салом, келин салом».

На кадрах видно, как невеста в знак уважения кланяется каждому гостю. Жених Аббос Файзуллаев с улыбкой встречал невесту и с волнением наблюдал за ходом церемонии.

Национальные наряды придали церемонии особый колорит

Невеста предстала в платье, украшенном национальными узорами, и длинном белом платке.

Ведущий церемонии также был одет в национальный чапан, что помогло сохранить дух старинного обычая. Гости свадьбы аплодировали и искренне поздравляли молодую семью.

Футболисты и близкие также приняли участие

На видео можно заметить, что близкие, друзья Аббоса Файзуллаева и ряд почетных гостей с интересом наблюдали за церемонией.

Ранее также широко распространились кадры того, как на свадьбе футболиста присутствовали игроки сборной Узбекистана, в том числе Абдуқодир Ҳусанов и другие товарищи по команде.

Уважение к национальным ценностям проявлено вновь

«Келин салом» считается одной из самых красивых свадебных традиций узбекского народа, сохранившейся на протяжении веков. Через этот обряд невеста выражает свое почтение родственникам жениха и гостям.

То, что на свадьбе Аббоса Файзуллаева были соблюдены именно эти ценности, было тепло встречено пользователями социальных сетей.

Под опубликованными видео многие поклонники желают молодой семье счастья и высоко оценивают сохранение национальных традиций.