Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»

В социальных сетях бурное обсуждение вызвало видео с необычной сельскохозяйственной техникой, собранной из мотоблока и запчастей старого автомобиля «Жигули». Создатель изобретения отметил, что это дешевое и удобное решение для фермеров, и сообщил, что готов изготавливать такие машины на заказ.

На видео видно, что передняя часть техники состоит из обычного двухколесного мотоблока, а задняя — из кузова и сидений «Жигулей». Данная конструкция была разработана для облегчения перевозки грузов и полевых работ в сельских условиях.

Автор видео высоко оценил мастерство умельца, отметив, что подобное изобретение многих приводит в восторг. Сам изобретатель заявил, что техника уже доказала свою эффективность на практике, и выразил готовность собрать такое транспортное средство для всех желающих.