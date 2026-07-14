Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»

·30·Общество
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»

В социальных сетях бурное обсуждение вызвало видео с необычной сельскохозяйственной техникой, собранной из мотоблока и запчастей старого автомобиля «Жигули». Создатель изобретения отметил, что это дешевое и удобное решение для фермеров, и сообщил, что готов изготавливать такие машины на заказ.

На видео видно, что передняя часть техники состоит из обычного двухколесного мотоблока, а задняя — из кузова и сидений «Жигулей». Данная конструкция была разработана для облегчения перевозки грузов и полевых работ в сельских условиях.

Автор видео высоко оценил мастерство умельца, отметив, что подобное изобретение многих приводит в восторг. Сам изобретатель заявил, что техника уже доказала свою эффективность на практике, и выразил готовность собрать такое транспортное средство для всех желающих.

ЖигулиУзбекистан
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