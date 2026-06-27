В Хатырке отец, убивший шестимесячного сына, приговорен к 15 годам тюрьмы

·34·Общество
В Хатырке отец, убивший шестимесячного сына, приговорен к 15 годам тюрьмы

Суд по уголовным делам Хатыркинского района приговорил 33-летнего мужчину, признанного виновным в крайне жестоком убийстве своего шестимесячного сына, к 15 годам лишения свободы, сообщает Нуз.уз.

Трагедия произошла 9 января 2026 года. Согласно материалам дела, мужчина разозлился из-за плача ребенка, который помешал его отдыху. На глазах у родственников он закрыл рот младенца носком и несколько раз сильно тряхнул его. В этот момент голова ребенка ударилась о деревянную часть дивана, в результате чего он получил тяжелые телесные повреждения.

В заключении судебно-медицинской экспертизы указано, что младенец скончался в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния, отека головного мозга и легких, а также острой дыхательной недостаточности.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью лица, заведомо находившегося в беспомощном состоянии. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После смерти младенца обвинение было изменено на статью об умышленном убийстве человека.

ХатыркаРайонный судШестимесячный младенецУголовное делоПриговор суда
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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