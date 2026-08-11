Действия девушки, танцевавшей в национальном наряде посреди дороги, вызвали возмущение (видео)

·171·Общество
Действия девушки, танцевавшей в национальном наряде посреди дороги, вызвали возмущение (видео)

В социальных сетях распространилось видео с девушкой, танцующей в национальном наряде посреди дороги. На кадрах видно, как девушка танцует посреди дороги, по которой движутся автомобили, а именно на пешеходном переходе.

Этот случай вызвал различные отклики среди пользователей социальных сетей. Одни положительно оценили танец девушки в национальном наряде, другие же выразили возмущение, подчеркнув, что подобные действия посреди дороги опасны.

На данный момент Служба безопасности дорожного движения официально не прокомментировала этот случай.

Как вы считаете, правильно ли танцевать посреди дороги? Оставьте своё мнение в комментариях.

Служба безопасности дорожного движения
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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