Процессор Тенсор Г6 в смартфонах Google Pixel 11 оказался не 2 нм, как ожидалось

·22·Технологии
Процессор Тенсор Г6 в смартфонах Google Pixel 11 оказался не 2 нм, как ожидалось

Новый процессор Тенсор Г6, предназначенный для недавно представленной линейки смартфонов Google Pixel 11, вызывает жаркие дискуссии в технологическом мире. По данным иксбт.ком, выяснилось, что эта СоК, вопреки ожиданиям многих, производится не на мощностях TSMC по техпроцессу 2 нм. Этот факт ещё раз наглядно показал, насколько сложными являются вопросы стоимости производства полупроводников и технологических скачков на современном рынке мобильных устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Во время презентации руководство Google особо подчеркнуло заметное повышение энергоэффективности нового чипа. Однако внимание журналистов привлекло то, что компания намеренно не раскрыла точные сведения о техпроцессе производства процессора. Позже эту информацию подтвердил один из вице-президентов Google: стало известно, что Тенсор Г6 фактически создаётся на заводах TSMC по технологии 3 нм.

Техпроцесс и его особенности

По мнению специалистов, пока неизвестно, какой именно вариант техпроцесса уровня 3 нм используется для Тенсор Г6. Однако аналитики предполагают, что это может быть Н3П — передовая технология, применявшаяся в предыдущем поколении Тенсор Г5, — или близкое к ней решение. Хотя перехода на нормы 2 нм не произошло, новый процессор продолжает демонстрировать хорошие показатели энергоэффективности.

Эксперты называют основным объяснением этой ситуации финансовые факторы. Переход на новый техпроцесс 2 нм наверняка резко увеличил бы себестоимость производства. На фоне продолжающегося роста цен на оперативную и постоянную память на мировом рынке такой шаг мог оказаться экономически неоправданным для компании.

Ценовая политика и влияние на рынок

С учётом рыночных условий Google была вынуждена проводить очень осторожную ценовую политику. В частности, базовая модель Pixel 11 подорожала на 100 долларов по сравнению с Pixel 10. Тем не менее, учитывая двукратное увеличение объёма встроенной памяти в новой модели, становится понятно, что Google не завышала цену смартфона искусственно.

С учётом сложных реалий современного рынка двукратное увеличение объёма памяти при относительно стабильной цене стало для потребителей неожиданной, но позитивной новостью. То, что процессор Тенсор Г6 остался на уровне 3 нм, показывает важность поиска баланса между технологическими возможностями и экономической целесообразностью.

GoogleTensor G6Pixel 11TSMCТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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