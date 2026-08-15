В Бразилии попался отец, попросивший ChatGPT о совете по убийству сына

В Бразилии предполагаемый план покушения на 14-летнего подростка был выявлен благодаря переписке с ChatGPT, после чего о нем сообщили в полицию. Об этом сообщает издание «Г1».

Подозреваемый обсуждал свой план с искусственным интеллектом

По данным полиции штата Эспириту-Санту, 43-летний мужчина, проживающий в городе Эунаполис, на протяжении нескольких месяцев не хотел выплачивать алименты и обсуждал с чат-ботом планы причинить вред своему ребенку.

В переписке он подробно рассказал о своих намерениях и попросил совета о том, как их осуществить.

Сообщается, что после выявления опасного содержания переписки информация была передана Федеральному бюро расследований США.

После того как ФБР связалось с бразильскими властями, началось расследование. Полиция провела обыск по месту жительства подозреваемого и установила, что его план был серьезным.

Мужчина пока не задержан, поскольку не успел осуществить свой план. Расследование продолжается.

Власти сообщили, что подросток сейчас находится в безопасности и принимаются меры для его защиты.