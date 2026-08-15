Что сказал Луис Энрике о переходе Ферран Торрес в «ПСЖ»?

·63·Спорт
Что сказал Луис Энрике о переходе Ферран Торрес в «ПСЖ»?

Чемпион Франции «Пари Сен-Джермен» совершил очередное крупное приобретение в летнее трансферное окно. Главный тренер команды Луис Энрике впервые подробно высказался об испанском нападающем Ферран Торрес, перешедшем из каталонского клуба «Барселона» в состав парижан.

Испанский специалист высоко оценил возможности 26-летнего нападающего, хорошо знакомого ему по национальной сборной, и отметил, что этот трансфер значительно усилит атакующую линию парижского клуба.

«Ферран может играть на любой позиции в атаке»

Луис Энрике в разговоре с журналистами отметил, что тактическая универсальность новичка является большим преимуществом для команды:

«Я очень рад трансферу Ферран Торрес. Мы продолжаем усиливать состав. Как команда, мы всегда должны быть открыты лучшим возможностям на рынке, а Ферран — исполнитель мирового класса. Мы очень хорошо знаем его потенциал.

Он способен быстро адаптироваться к требованиям нашей игры и, что самое важное, одинаково эффективно действовать на любой позиции в атакующей линии. Очень важно иметь в составе такого универсального футболиста. Мы продолжим работать со спортивным директором Луиш Кампуш над дальнейшим усилением команды».

Чемпион мира и статистика в «Барселона»

В последние годы Ферран Торрес демонстрирует игру высокого уровня не только на клубном, но и на международном уровне:

  • Результативность в клубе: в минувшем клубном сезоне нападающий принял участие во всех турнирах в общей сложности в 49 матчах, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи;

  • Историческая победа: Торрес забил решающий гол в ворота сборной Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года, принеся сборной Испании главный чемпионский трофей;

  • Рыночная стоимость: авторитетный портал Трансфермаркт в настоящее время оценивает трансферную стоимость 26-летнего футболиста в 55 миллионов евро.

«ПСЖ» под руководством Луис Энрике рассчитывает в новом сезоне использовать многогранный талант Ферран Торрес и покорить высшие вершины в Лиге 1 и Лиге чемпионов УЕФА.

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Луис ЭнрикеФерран ТорресПари Сен-ЖерменБарселонаЛуис Кампос
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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