Сегодня, 17 октября — самый благодатный день для примирения с друзьями, родственниками и близкими

В жизни каждого из нас есть дорогие люди, друзья и близкие, с которыми отношения прервались из-за недопонимания, резких слов или пустяковых причин. Сегодня, 17 октября — День прощения прошлых обид, который имеет символическое значение и является лучшей возможностью избавиться от тяжелых обид на душе и восстановить отношения.

Холодность и обида в сердце не только разрывают межличностные связи, но и разрушают внутреннее спокойствие человека. Поэтому сделать первый шаг сегодня — это проявление истинного духовного мужества.

Первый шаг: Одно искреннее сообщение может сотворить чудо

Чтобы сократить расстояние с человеком, с которым вы давно не разговаривали, не нужны веские поводы:

Старые друзья и близкие: Обычного SMS-сообщения вроде «Как ваши дела?» достаточно, чтобы растопить лед холодности с дорогими людьми, отдалившимися за годы;

Родственные узы: Забыть мелкие обиды в семейных и родственных отношениях и поддерживать связи (силаи рахм) — это путь к обретению счастья в обоих мирах;

Примирение с любимым человеком: Отодвинув гордость на второй план и поставив выше любовь и преданность, можно еще больше укрепить отношения.

Духовная и психологическая сила прощения

Быть прощающим — это не признак слабости, а показатель духовной зрелости:

«Простившего простит Аллах»: В священных учениях также подчеркивается, что прощение рабом других людей становится причиной милости и прощения Творца;

Внутреннее облегчение и здоровье: По мнению психологов, затаенная обида ложится огромным негативным грузом на сердце и нервную систему; человек же, умеющий прощать, обретает душевное облегчение, покой и здоровый образ жизни.

Сегодня — самый благоприятный день, чтобы преодолеть барьеры гордыни, взять в руки телефон и посредством всего одного искреннего звонка или сообщения о примирении заново связать разорванные душевные нити.