Есть деньги — плещут, нет — перебирают: почему близкие и друзья отворачиваются, когда уходит удача?

·59·Общество
Есть деньги — плещут, нет — перебирают: почему близкие и друзья отворачиваются, когда уходит удача?

Жизнь не всегда состоит из ровных и благополучных дней. Когда улыбается удача, в карманах полно денег и есть карьера, вокруг человека естественным образом кружатся «верные друзья», льстивые приятели и заботливые родственники. Однако для мужчины настоящее испытание дружбы, родственных связей и преданности наступает именно тогда, когда удача неожиданно отворачивается и начинаются финансовые трудности.

В известных народных поэтических строках горькая правда о моментах, когда у мужчины пустеет карман и отворачивается удача, описывается следующим образом:

Ahvol emas, qarzlar so‘ralar,

Minnat uchun yoni o‘ralar,

Choyxonaga aytmas jo‘ralar —

Puli bo‘lmay qolsa erkakni.

Yaqinlari sizlamay qo‘yar,

Maqtov aytib so‘zlamay qo‘yar,

Qarindoshlar izlamay qo‘yar —

Puli bo‘lmay qolsa erkakni...

Когда маски сброшены: почему окружающие меняются?

Эти строки — не просто стихи, а жизненная картина, через которую прошли тысячи мужчин:

  • Не состояние, а требование долгов: В период неудач мало кто интересуется душевным состоянием человека; напротив, выданный небольшой долг или мелкие одолжения начинают попрекать;

  • Исключение из круга общения: «Приятели», которые еще вчера сидели за одним дастарханом и претендовали на звание близких друзей, перестают звать мужчину в чайхану и на праздники, обходя стороной;

  • Охлаждение обращения и внимания: С исчезновением денег уважение угасает, искреннее обращение на «вы» среди близких сменяется холодным тоном, а дальние и близкие родственники при встрече на улице стараются сделать вид, что не замечают.

Одиночество — не крах, а период переосмысления себя

Образ поникшего мужчины, оставшегося дома или на улице в одиночестве — это не символ безысходности, а момент сбора огромных сил:

  • Самый жестокий «фильтр» жизни: Неудачи и безденежье — лучшее средство для отсеивания фальшивых людей в жизни. Именно в этот момент становится ясно, кто настоящий друг, а кто лишь партнер по выгоде;

  • Мужское терпение и сила начать заново: В жизни каждого сильного человека бывают падения и спады. Самое главное в такой ситуации — не впадать в духовное уныние, не нуждаться в фальшивом сочувствии, а снова опереться на собственные силы и встать на ноги.

Правило жизни простое: трудности не вечны. Мужчина, который упорно борется и вновь обретает удачу, не только восстанавливает свой статус, но и больше никогда не поддается на фальшивую лесть и корыстную заботу.

психологияжизненные урокиличностное развитиесоциальные отношения
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

10 железных правил сохранения личной силы и достижения успеха!10 железных правил сохранения личной силы и достижения успеха!9 сентября 17:18Как повысить энергию и мотивацию? Практические шаги для поднятия духаКак повысить энергию и мотивацию? Практические шаги для поднятия духа11 октября 09:10Если бы вся ваша жизнь транслировалась в виде фильма, смогли бы вы посмотреть его в кругу семьи?Если бы вся ваша жизнь транслировалась в виде фильма, смогли бы вы посмотреть его в кругу семьи?20 сентября 10:02Новое решение против зависимости от социальных сетей: представлено приложение МеБеМеНовое решение против зависимости от социальных сетей: представлено приложение МеБеМе23 июля 20:5710 сентября — день, чтобы еще раз вспомнить о ценности близких: с кем вы встретитесь сегодня?10 сентября — день, чтобы еще раз вспомнить о ценности близких: с кем вы встретитесь сегодня?10 сентября 08:23Шокирующий поступок Ситоры Фармоновой посреди круга: Что это за таинство? (видео)Шокирующий поступок Ситоры Фармоновой посреди круга: Что это за таинство? (видео)11 сентября 17:45
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?