Есть деньги — плещут, нет — перебирают: почему близкие и друзья отворачиваются, когда уходит удача?

Жизнь не всегда состоит из ровных и благополучных дней. Когда улыбается удача, в карманах полно денег и есть карьера, вокруг человека естественным образом кружатся «верные друзья», льстивые приятели и заботливые родственники. Однако для мужчины настоящее испытание дружбы, родственных связей и преданности наступает именно тогда, когда удача неожиданно отворачивается и начинаются финансовые трудности.

В известных народных поэтических строках горькая правда о моментах, когда у мужчины пустеет карман и отворачивается удача, описывается следующим образом:

Ahvol emas, qarzlar so‘ralar, Minnat uchun yoni o‘ralar, Choyxonaga aytmas jo‘ralar — Puli bo‘lmay qolsa erkakni. Yaqinlari sizlamay qo‘yar, Maqtov aytib so‘zlamay qo‘yar, Qarindoshlar izlamay qo‘yar — Puli bo‘lmay qolsa erkakni...

Когда маски сброшены: почему окружающие меняются?

Эти строки — не просто стихи, а жизненная картина, через которую прошли тысячи мужчин:

Не состояние, а требование долгов: В период неудач мало кто интересуется душевным состоянием человека; напротив, выданный небольшой долг или мелкие одолжения начинают попрекать;

Исключение из круга общения: «Приятели», которые еще вчера сидели за одним дастарханом и претендовали на звание близких друзей, перестают звать мужчину в чайхану и на праздники, обходя стороной;

Охлаждение обращения и внимания: С исчезновением денег уважение угасает, искреннее обращение на «вы» среди близких сменяется холодным тоном, а дальние и близкие родственники при встрече на улице стараются сделать вид, что не замечают.

Одиночество — не крах, а период переосмысления себя

Образ поникшего мужчины, оставшегося дома или на улице в одиночестве — это не символ безысходности, а момент сбора огромных сил:

Самый жестокий «фильтр» жизни: Неудачи и безденежье — лучшее средство для отсеивания фальшивых людей в жизни. Именно в этот момент становится ясно, кто настоящий друг, а кто лишь партнер по выгоде;

Мужское терпение и сила начать заново: В жизни каждого сильного человека бывают падения и спады. Самое главное в такой ситуации — не впадать в духовное уныние, не нуждаться в фальшивом сочувствии, а снова опереться на собственные силы и встать на ноги.

Правило жизни простое: трудности не вечны. Мужчина, который упорно борется и вновь обретает удачу, не только восстанавливает свой статус, но и больше никогда не поддается на фальшивую лесть и корыстную заботу.