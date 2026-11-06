«Видимо, теперь женят в 40 лет»: почему обрезание девятиклассника взорвало соцсети?

В социальных сетях распространились сообщения о проведении обряда обрезания (суннат-туй) для ученика 9-го класса, что вызвало волну шуток и жарких дискуссий среди пользователей. Согласно многовековым национальным традициям нашего народа, обряд обрезания обычно совершается в раннем детстве — чаще всего в 3, 5, 7 или, в крайнем случае, до 9–11 лет.

Проведение такого торжества для девятиклассника, вступившего в подростковый возраст (14–15 лет), было воспринято общественностью как необычное явление.

Почему церемония могла так сильно задержаться?

Эксперты и наблюдатели отмечают, что у таких случаев может быть несколько реальных причин:

Вынужденная отсрочка церемонии: В некоторых семьях из-за хронических заболеваний ребенка, медицинских противопоказаний, связанных со свертываемостью крови, или семейных и финансовых обстоятельств операция по обрезанию могла быть отложена до подросткового возраста;

Только торжественная часть: Не исключено, что сам ребенок был обрезан еще в младенчестве, но пышное торжество, приглашение родственников и угощение пловом по разным причинам организуются именно тогда, когда он учится в 9-м классе;

Сетевой тренд или шутка (пранк): Подобные резонансные кадры часто оказываются вырванными из контекста видео, шутками одноклассников или постановочными роликами, снятыми для привлечения внимания в социальных сетях.

Медицинский и религиозный аспекты: что говорят специалисты?

Своевременное проведение данной процедуры считается крайне важным для здоровья и психики ребенка:

Рекомендуемый возрастной предел: Согласно как медицинским, так и национально-религиозным предписаниям, целесообразно проводить обряд обрезания до того, как ребенок станет слишком взрослым, то есть до наступления пубертатного периода;

Психологическое воздействие и дискомфорт: У детей подросткового возраста подобные церемонии на виду у общественности могут вызвать излишнее смущение, сильное психологическое давление и дискомфорт.

Поэтому при соблюдении национальных традиций важнейшим фактором остается учет возрастных особенностей и психологического состояния ребенка.