Женщина, прожившая 20 лет в ожидании мужа, приняла неожиданное решение в день его возвращения

Некоторые люди ждут всю жизнь. Кто-то с нетерпением ждет стука в дверь, кто-то — звонка телефона, а кто-то — исполнения обещания, данного много лет назад. Но со временем меняется и жизнь человека, и его душа. Самое тяжелое заключается в том, что иногда, когда человек, которого мы так долго ждали, наконец возвращается, тот, кто его ждал, уже становится совсем другим...

Двадцатилетнее обещание

Малике было 27 лет. С момента свадьбы с мужем Джамшидом прошло меньше трех лет, у них был маленький сын. Их жизнь была простой, но счастливой. Джамшид был трудолюбивым человеком, который жил ради своей семьи. Малика уважала супруга и искала смысл в каждом его слове.

Однажды Джамшид решил уехать на заработки за границу. Его намерением было обзавестись жильем, обеспечить ребенку хорошее будущее и сделать так, чтобы его семья ни в чем не нуждалась.

— Малика, потерпи два-три года. Немного подзаработаю, купим дом. Потом я никуда не уеду. Мы всегда будем жить вместе, — сказал он в день прощания.

Малика крепко сжала руку мужа.

— Только береги себя. Есть вещи важнее денег. Твое благополучное возвращение, — сказала она со слезами на глазах.

Джамшид поцеловал ее в лоб и прижал к себе сына.

Однако никто из них в тот день не знал, что двух-трехлетняя разлука затянется на двадцать лет.

Годы, прошедшие в ожидании

В первые годы Джамшид часто звонил, присылал деньги, спрашивал о сыне. Малика ждала каждого звонка как праздника.

Сын узнавал отца по телефону и радовался, глядя на его фотографию.

— Мамочка, когда папа приедет? — спрашивал он.

— Скоро, сынок. Папа трудится ради нас, — отвечала Малика.

Годы шли. Сын пошел в школу, вырос, затем поступил в университет. В самые важные дни его жизни место отца оставалось пустым.

Малика же старалась выполнять роль и матери, и отца. Даже когда болела, шла на работу, зарабатывала на учебу ребенка, вела хозяйство.

Соседи иногда говорили ей:

— Ты все еще ждешь мужа? Прошло уже двадцать лет. Подумай и о своей жизни, — говорили они.

Малика же не отвечала на такие слова.

В ее сердце жила надежда: Джамшид однажды вернется, они будут сидеть за одним столом всей семьей, он увидит успех своего сына.

Однако со временем звонки стали редкими. Потом наступили месяцы тишины. Деньги тоже перестали приходить, как раньше. Малика же беспокоилась, не случилось ли с мужем какой беды.

Близкие предлагали ей выйти замуж снова. Но она отказывалась.

— Я не ищу ничьей любви. Просто хочу, чтобы, если он однажды вернется, наша дверь была открыта, — говорила она.

Звонок спустя двадцать лет

Прошло двадцать лет.

Малике исполнилось 47 лет, ее волосы тронула седина, а на лице оставили след тяжелые жизненные испытания. Сын женился и жил своей семьей.

Малика же все еще жила в том самом доме. В каждом уголке дома были воспоминания, связанные с Джамшидом. Старые фотографии, снимки со дня свадьбы, детские вещи сына...

Однажды вечером зазвонил телефон.

— Алло, Малика, это я... Джамшид.

Чашка в руках женщины едва не выпала. Она несколько секунд не могла произнести ни слова.

— Джамшид... Это правда ты?

— Да, это я. Малика, я вернулся. Завтра приеду домой. Хочу увидеть тебя и нашего сына.

На глазах Малики выступили слезы. Момент, который она тысячу раз представляла в своих мыслях на протяжении двадцати лет, наконец настал.

Но на этот раз она не спешила, как раньше, и не заплакала от радости. На душе была какая-то тяжесть. Положив трубку, она долго сидела в тишине.

На следующий день Джамшид появился на пороге.

В руках у него была небольшая сумка, волосы поседели, на лице были видны следы усталости. Он улыбнулся Малике.

— Малика, я приехал...

Женщина открыла дверь. Двадцать лет ожидания, тоски и боли в одно мгновение отразились в ее глазах.

Джамшид раскинул руки. Он ждал, что жена бросится к нему в объятия.

Но Малика не сдвинулась с места.

— Проходи, Джамшид-ака, — сказала она спокойным голосом.

От этого холодного приема улыбка на лице мужчины исчезла.

Вернувшийся человек и изменившаяся жизнь

Они сели за стол. Джамшид не спешил просить прощения у жены. Сначала он начал рассказывать о своих трудностях, тяжелой работе за границей, периодах безработицы.

— Жизнь была нелегкой. Несколько раз пытался вернуться. Но не было условий. Теперь все будет хорошо. Будем жить вместе. Увижу нашего сына, — сказал он.

Малика молча слушала.

— Чего вы хотите от меня? — спросила она спустя некоторое время.

Джамшид удивился.

— Что ты такое говоришь? Ведь я твой муж. Вернулся домой спустя двадцать лет. Хочу жить со своей семьей.

Малика не отводила от него глаз.

— Когда вы уезжали двадцать лет назад, я не давала обещания ждать вас вечно. Я вам верила. Верила вашим словам, что вернетесь через два-три года. Каждый день рождения, каждый праздник, каждый тяжелый день я ждала вашего возвращения.

Она немного помолчала.

— Когда наш сын впервые пошел в школу, вас не было рядом. Когда он болел, вас тоже не было. Когда мы женили его, вас тоже не было. Я ждала от вас не денег, а вашего присутствия.

Джамшид опустил голову.

— Я знаю, Малика. Я тоже совершил ошибку. Давай теперь оставим прошлое позади.

— Вам, может быть, легко оставить прошлое позади. Но для меня эти двадцать лет были целой жизнью.

Неожиданное решение

Малика встала, принесла из комнаты папку с документами. Положила ее на стол.

— Что это? — спросил Джамшид.

— Документы на дом. Я оформила этот дом на имя нашего сына. У него своя семья, свое будущее. Я тоже должна теперь думать о своей жизни.

Лицо Джамшида изменилось.

— Что ты хочешь этим сказать? Ты не хочешь пускать меня в дом?

— Нет. Вы не чужой в этом доме. Вы отец нашего ребенка. Я не питаю к вам ненависти. Но я уже не та Малика, что была двадцать лет назад.

Голос женщины дрожал, но она продолжила:

— Я очень долго вас ждала. Ждала так долго, что однажды поняла, что забыла о самой себе. Теперь я не хочу тратить остаток своей жизни на ожидание.

Джамшид молчал.

— Я не обязана жить с вами. Вы тоже не обязаны оправдываться передо мной. Если хотите восстановить отношения с сыном, наша дверь открыта. Но как муж и жена, я не хочу возвращаться к прежней жизни.

Это было решение, которое приняла Малика. Она не выгнала человека, которого ждала двадцать лет, не оскорбила его, не отомстила за прошлые обиды. Она просто отказалась еще раз жертвовать своей жизнью.

Самое тяжелое испытание материнского сердца

Вечером пришел сын. Увидев отца, он долго молчал. Затем обнял его.

— Папа, я не держу на вас зла. Но сколько лет, которые я должен был провести с вами, прошло. Теперь давайте хотя бы в оставшееся время узнаем друг друга, — сказал он.

Джамшид заплакал, положив голову на плечо сына.

Малика смотрела на них. В ее глазах тоже были слезы. Но на этот раз она не чувствовала себя виноватой. Потому что она сделала все, что было в ее силах, отдала все силы, чтобы сохранить семью.

В последующие дни Джамшид стал проводить больше времени с сыном. Они пытались заново узнать друг друга. Малика же, осознав, что у нее тоже есть своя жизнь, начала осуществлять мечты, которые долгие годы откладывала на потом.

Она впервые отправилась в путешествие для себя. Встретилась с друзьями. Стала следить за здоровьем. Самое главное — она больше не смотрела каждый день на телефон, ожидая, что кто-то позвонит.

Однажды соседка спросила ее:

— Малика, муж, которого ты ждала двадцать лет, вернулся. Почему ты не приняла его обратно? Ведь ты столько лет жила ради него?

Малика немного подумала и улыбнулась.

— Я ждала его двадцать лет. Но за эти двадцать лет я потеряла саму себя. Теперь я должна найти себя заново. Человек может простить, но это не значит, что он обязан жить так, как раньше.

Соседка замолчала.

Малика посмотрела в небо. В ее сердце все еще жили воспоминания о прошлом. Но теперь она не боялась будущего.

Потому что она наконец поняла одну истину: человек не должен останавливать свою жизнь в ожидании возвращения других. Иногда самое важное возвращение — это возвращение к себе, к своему достоинству и к своей собственной жизни.