Mubinlolo открыто высказалась о блогере, призывавшем к ее убийству (видео)

Блогер, известный под псевдонимом Umr.Sham, имеющий более 600 тысяч подписчиков в социальных сетях, был задержан правоохранительными органами после того, как публиковал открытые призывы и угрозы убийством в адрес других лиц. Эта ситуация вызвала широкие обсуждения в интернете. Ранее Главное управление внутренних дел города Ташкента также выступило с официальным заявлением по поводу сложившейся ситуации.

В настоящее время в социальных сетях широко распространилось видео, в котором блогер Мубина Аббосхонова, известная как Mubinlolo, представила свою новую песню «Red Flag» и поделилась мнением о мужчинах. Эти кадры вызвали различные споры и дискуссии среди пользователей.

На фоне реакции на видео Мубина Аббосхонова подчеркнула, что не испытывает никакой вражды к Umr.Sham. Она заявила, что не хочет, чтобы блогера задерживали или сажали в тюрьму, написав в своем комментарии следующее:

«У меня нет никакой вражды к этому парню, и я не хочу, чтобы он сел в тюрьму. Мы же люди, все совершают ошибки».

Также Mubinlolo, поясняя свою позицию, отметила, что не очень хорошо разбирается в законах, но добавила, что у Umr.Sham тоже есть родители. По ее словам, у нее нет личной неприязни к блогеру, и она не желает ему тюремного заключения.

Эти высказывания также вызывают обсуждения среди пользователей социальных сетей.