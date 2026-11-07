Призыв к убийству — это свобода слова? Задержан известный блогер с 600 тысячами подписчиков

Блогер, имеющий более 600 тысяч подписчиков в социальных сетях и известный под псевдонимом Umr.Sham, был задержан правоохранительными органами после того, как опубликовал открытые призывы и угрозы убийством в адрес других лиц. Главное управление внутренних дел города Ташкента официально прокомментировало эти действия, вызвавшие широкий резонанс и бурные обсуждения в сети.

Сообщается, что в настоящее время по данному факту органами внутренних дел Алмазарского района проводится доследственная проверка.

Разница между законными границами и свободой слова

Правоохранительные органы и представители общественности еще раз напомнили пользователям сети о границах ответственности в виртуальной среде:

Угрозы человеческой жизни недопустимы: Естественно, что в обществе у каждого человека могут быть разные мнения и взгляды. Можно не одобрять деятельность какого-либо лица, критиковать его или не соглашаться с его взглядами, однако никакая личная неприязнь или недовольство не могут служить основанием для призывов к убийству;

Уголовная ответственность: В соответствии с законодательством, призывы к убийству или насилию не являются свободой слова, а квалифицируются как тяжкое уголовное правонарушение;

Личная ответственность неизбежна: Каждое видео, пост или комментарий, размещенный в социальных сетях, означает полную личную ответственность автора. Распространение противозаконного контента влечет за собой наказание в установленном порядке.

Что ждет блогера?

По результатам расследования, проводимого УКД ОВД Алмазарского района, действиям блогера будет дана правовая оценка и обеспечено принятие соответствующих процессуальных мер.