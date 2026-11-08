Если счетчик сломался: кто должен оплачивать замену приборов учета газа, воды и электричества?

·61·Общество
Если счетчик сломался: кто должен оплачивать замену приборов учета газа, воды и электричества?

У вас внезапно сломались или пришли в негодность счетчики электроэнергии, природного газа, питьевой или горячей воды?

Многие граждане в такой ситуации спешат отремонтировать оборудование или купить новое за свой счет. Однако, согласно действующему законодательству, требовать от населения деньги за эти работы категорически незаконно.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров № 698 от 20 августа 2019 года, расходы на ремонт, периодическую метрологическую поверку или замену бытовых счетчиков на новые должны полностью покрываться за счет средств соответствующих предприятий-поставщиков (электрические сети, газоснабжающая организация или водоканал).

Что делать, если счетчик вышел из строя? 4 важных шага

Чтобы не столкнуться со штрафами или необоснованными платежами при обнаружении неисправности, следуйте данному порядку:

  1. Немедленно сообщите официально: Если вы заметили неисправность или повреждение на показаниях счетчика, его стекле или пломбе, в тот же день письменно обратитесь в соответствующую организацию-поставщик (газ, электричество или «Сувтаъминот»). Сообщения по телефону или в устной форме впоследствии не могут служить официальным основанием;

  2. Оформление акта: Сотрудник предприятия-поставщика должен прибыть на место, зафиксировать неисправность прибора учета и составить официальное уведомление и акт;

  3. Бесплатный демонтаж, проверка и установка: Услуги по демонтажу (снятию) неисправного оборудования, проведению лабораторной/метрологической проверки, ремонту или замене на новое и повторной установке полностью осуществляются за счет бюджета и ответственности предприятий-поставщиков;

  4. Борьба с незаконными платежами: Если сотрудники требуют от вас деньги за ремонт, проверку счетчика или покупку нового, ни в коем случае не соглашайтесь на это.

Куда обращаться, если требуют незаконную оплату?

В случае, если сотрудники коммунальных служб требуют необоснованную оплату, граждане могут защитить свои права через каналы оперативной связи:

  • Телефон доверия Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей: 1159;

  • Единые номера доверия энергетических и коммунальных сетей: 1104, 1154, 1255.

СчетчикиКоммунальные услугиПрава потребителейПостановление Кабинета Министров
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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