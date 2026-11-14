Парень, который каждый день давал матери немного денег, случайно узнал ее тайну

Джамшид каждый день, возвращаясь с работы, заходил к матери и оставлял ей немного денег. Иногда пятьдесят тысяч сумов, иногда сто тысяч. Когда денег было много — давал больше, когда испытывал трудности — меньше. Но не было ни дня, чтобы он оставил мать с пустыми руками.

— Мамочка, вот, от нашего сегодняшнего заработка и тебе, — говорил он, протягивая деньги.

Его мать, Мукаддас-ая, каждый раз отвечала одно и то же:

— Сынок, потрать на себя. Зачем мне? У меня есть пенсия, есть дом. Думай о своей семье.

— Ты моя мама. То, что я даю тебе — это не лишние расходы, — смеялся Джамшид.

Для него это стало простой привычкой. После смерти отца мать вырастила его одна, выучила, женила, даже сама не покупала себе одежду, ставя нужды сына на первое место. Теперь же Джамшид хотел радовать мать всем, чем мог.

Однако у Мукаддас-аи была одна привычка. Она никогда не тратила деньги, которые давал сын, сразу. Она бережно складывала их, клала в старый кошелек, а затем прятала на самую верхнюю полку шкафа.

Джамшид видел это много раз, но никогда не спрашивал о причине.

— Мама, зачем ты копишь деньги? Купила бы себе что-нибудь вкусное, — бывали моменты, когда он говорил это.

— Пригодятся, сынок, — коротко отвечала мать.

Джамшид понимал это как обычные сбережения. Он думал, что мать беспокоится о том, что в старости у нее могут возникнуть какие-то нужды.

Но однажды он узнал, для чего собирались эти деньги.

Как обычно, Джамшид вернулся с работы и зашел к матери. Сегодня он получил зарплату, поэтому хотел дать больше, чем обычно.

— Мамочка, вот, сегодня даю немного больше. Купи себе хорошую одежду. Зима уже приближается.

Мукаддас-ая взяла деньги и улыбнулась, глядя в лицо сына.

— Спасибо, сынок. Дай Бог тебе здоровья.

В этот момент зазвонил телефон Джамшида. Так как это был срочный звонок с работы, он оставил кошелек на столе у матери и вышел во двор.

Разговор по телефону затянулся. Когда он вернулся, мать разговаривала с соседкой, а бумаги со стола упали на пол.

— Мама, твои бумаги упали, — сказал Джамшид, собирая их.

Среди бумаг он увидел небольшую тетрадь, на которой было написано его имя. На первой странице тетради были записаны даты и суммы денег.

«3 января — 50 000 сумов».

«4 января — 100 000 сумов».

«5 января — 50 000 сумов».

Джамшид удивился. На следующих страницах записи продолжались в том же духе. Каждый день, каждая сумма были точно зафиксированы.

— Мама, что это? — спросил он.

Мукаддас-ая на мгновение замолчала. Соседка тоже перестала говорить.

— Ничего, сынок. Просто записывала.

Джамшид продолжил листать тетрадь. На одной из страниц его руки задрожали.

Там крупными буквами было написано:

«Долг Джамшида — 18 700 000 сумов».

Парень посмотрел на мать.

— Какой долг? У меня нет ни перед кем долгов!

Мать опустила голову. После недолгого молчания она начала говорить тихим голосом:

— Сынок, я не говорила тебе одну вещь. В прошлом году, когда у тебя были трудности на работе, тебе нужны были деньги на ремонт дома. Тогда ты взял у меня в долг. Помнишь?

Джамшид вспомнил те дни. Действительно, на ремонт крыши дома не хватало денег, и он взял у матери несколько миллионов сумов. Тогда он сказал, что вернет, как только будет возможность.

— Да, мама. Но зачем ты это записываешь? Я же сказал, что верну.

Мукаддас-ая попыталась улыбнуться.

— Я вычитаю из этого долга все деньги, которые ты мне даешь. Каждый день ты даешь понемногу. А я записываю в тетрадь. Я хотела сделать это так, чтобы ты не знал.

— Зачем? Ведь я даю эти деньги, чтобы помочь тебе!

Мать взяла сына за руку.

— Я знаю, сынок. Но у тебя своя семья, дети. Если я буду брать у тебя деньги и тратить на себя, у меня на душе будет неспокойно. Я сделала так, чтобы ты не думал о том, что должен вернуть мне деньги. Каждый день, когда ты давал, я вычитала это из долга. А ты радовался, думая, что обеспечиваешь меня.

Джамшид еще раз посмотрел в тетрадь. Там была еще одна запись:

«Осталось — 0 сумов».

Парень долго смотрел на эти цифры.

— Значит, деньги, которые я давал тебе, я возвращал в счет своего долга?

— Да, сынок. Теперь у тебя передо мной нет никакого долга.

На глазах у Джамшида выступили слезы.

— Мамочка, ты столько лет растила меня. Выучила, женила, дала кров. Теперь, когда я даю тебе деньги, ты и их считаешь долгом? Разве я родился, чтобы быть перед тобой в долгу?

Мукаддас-ая вытерла слезы сына.

— Для матери ценны не деньги, которые дает ребенок, а его любовь. Я ничего от тебя не жду. Только будь здоров, живи мирно со своей семьей. Мне этого достаточно.

Джамшид обнял мать. До этого момента он считал себя хорошим сыном, давая матери деньги. Но теперь он понял, что мать, жалея его, собирала эти деньги, чтобы не быть лишним грузом для семьи сына.

В тот день, вернувшись домой, Джамшид рассказал обо всем жене. Затем он принял решение: теперь, когда он будет давать деньги матери, никаких расчетов не будет. Он будет выделять матери отдельную сумму каждый месяц, покупать необходимые вещи, а главное — чаще навещать ее.

На следующий день он снова пошел к матери. В руках у него была небольшая коробка. Внутри был новый телефон и очки, которые мать давно хотела купить.

— Сынок, к чему это? — спросила мать.

— Это необходимо, мамочка. Ты считала мой долг. Теперь я хочу показать свою любовь к тебе без всяких подсчетов.

Мукаддас-ая рассмеялась. Затем она погладила сына по голове.

— У любви нет расчетов, сынок. Ее нужно только чувствовать.

В тот день Джамшид понял одну вещь: деньги, которые дают родителям — это ничто по сравнению с их любовью. А они иногда скрывают свои нужды, чтобы не обременять детей.

Поэтому самый большой подарок для матери — это не деньги. Это внимание, время, доброе слово и ощущение того, что ты рядом каждый день.

Потому что однажды может не стать возможности дать матери денег. Но в тот момент уже ничем не восполнишь сожаление о несказанных словах любви, несовершенных звонках и запоздалых визитах.