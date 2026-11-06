Неожиданный финал: почему «Yandex Go» Market прекращает свою деятельность в Узбекистане?

·61·Общество
Неожиданный финал: почему «Yandex Go» Market прекращает свою деятельность в Узбекистане?

На рынке электронной коммерции (e-commerce) Узбекистана происходят неожиданные изменения. Российский технологический гигант — компания «Яндекс» — объявил об официальном прекращении работы своего маркетплейса «Yandex Go» Market в нашей стране.

Согласно предоставленной информации, торговая платформа полностью прекратит прием новых заказов от клиентов с 10 ноября 2026 года.

Полтора года работы: почему Market закрывается?

Данный проект маркетплейса выходил на местный рынок с большими амбициями:

  • Короткий период деятельности: «Yandex Go» Market был официально запущен на рынке Узбекистана в апреле 2025 года, и ровно через полтора года было принято решение о его закрытии;

  • Конкуренция на рынке и оптимизация: Эксперты связывают это решение с пересмотром компанией своих ресурсов в сфере электронной торговли на местном рынке и стремлением сосредоточиться на сегменте экспресс-доставки.

Что изменится для пользователей? «Лавка» и «Магазины» продолжат работу

Закрытие маркетплейса не означает, что продукты «Яндекса» полностью уходят из Узбекистана:

  • 15-минутная экспресс-доставка: Компания продолжит полноценное управление и развитие популярных в стране сервисов «Яндекс Лавка» и «Магазины»;

  • Ассортимент товаров: Потребители, как и прежде, смогут приобретать продукты питания, бытовую технику, электронику и товары повседневного спроса, не выходя из дома, с помощью быстрой 15-минутной доставки.

Yandex GoЭлектронная коммерцияЯндекс ЛавкаМаркетплейс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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