Жозе Моуринью возвращается в Реал Мадрид? Скандальное видео Флорентино Переса

Жозе Моуринью оказался в центре громкого скандала из-за видео, опубликованного в рамках предвыборной кампании президента Реал Мадрида Флорентино Переса. В ролике говорится о возвращении португальского специалиста в мадридский клуб, однако ныне главный тренер Бенфики Моуринью утверждает, что эти кадры являются подделкой. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В видео, представленном командой Переса, под лозунгом «МУча хисториа пор хакер» (Ещё много истории предстоит написать) было анонсировано возвращение Моуринью. Это вызвало резкое возмущение руководства Бенфики. У Моуринью действует контракт с клубом до 2027 года, и он немедленно связался с руководством, заявив, что не записывал это видео, а изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Флорентино Перес высоко оценил заслуги Моуринью, назвав его одним из лучших тренеров мира. «Моуринью был очень важной фигурой для Реал Мадрида. С нами он завоевал рекордное количество титулов и вывел команду на высочайший конкурентный уровень. Моуринью и Ибраима Конате станут моими первыми трансферами», — подчеркнул Перес в интервью изданию Диарио АС.

На президентских выборах, которые состоятся 7 июня, соперником Переса является Энрике Рикельме. Рикельме отверг кандидатуру Моуринью, заявив, что его спортивный проект совершенно иной. По его словам, несмотря на то что Моуринью является опытным тренером, он не подходит для будущих планов клуба.