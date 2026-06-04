Узбекские боксеры захватили лидерство в рейтинге Ворлд Боксинг
Легенды узбекского бокса и мастера кожаной перчатки продолжают заявлять о себе на международной арене. Международная организация Ворлд Боксинг по состоянию на июнь 2026 года, представила обновленный официальный рейтинг боксеров мира. Самая радостная для нас новость: члены национальной сборной Узбекистана в 6 из существующих 10 весовых категорий среди мужчин занимают
первое место, являясь абсолютными лидерами планеты. То, что наши соотечественники удерживают лидерство, не оставляя шансов соперникам в весах -60, -65, -75, -80, -85 и -90 кг, еще раз наглядно доказывает, что узбекская школа бокса не имеет равных в мире.
Мужская мощь: абсолютное первенство в шести весах!
Наши представители прочно закрепились в тройке лидеров и среди ведущих боксеров. Показатели наших соотечественников в мужском рейтинге выглядят следующим образом:
-50 кг: Асилбек Жалилов (8-е место), Шодиёр Меликозиев (11-е место).
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов (9-е место), Самандар Олимов (11-е место), Шахзод Музаффаров (12-е место).
-60 кг: Абдумалик Халаков (1-е место — лидер мира), Абдурахмон Махмуджонов (10-е место), Дилшод Абдумуродов (17-е место), Мадияр Данияров (24-е место).
-65 кг: Асадходжа Муйдинходжаев (1-е место — лидер мира), Абдулло Мадаминов (6-е место), Адхамжон Мухиддинов (16-е место).
-70 кг: Шавкатжон Болтаев (10-е место), Мухаммадазизбек Исмаилов (17-е место).
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев (1-е место — лидер мира), Жавохир Абдурахимов (4-е место).
-80 кг: Жавохир Умматалиев (1-е место — лидер мира), Фазлиддин Эркинбоев (4-е место), Турабек Хабибуллаев (13-е место).
-85 кг: Акмалжон Исроилов (1-е место — лидер мира), Жасурбек Юлдосhev (4-е место).
-90 кг: Турабек Хабибуллаев (1-е место — лидер мира), Халимжон Мамасолиев (5-е место), Нусратбек Токсиров (14-е место).
90+ кг (супертяжелый вес): Жахонгир Зокиров (3-е место), Халимжон Мамасолиев (12-е место), Арман Маханов (18-е место).
Наши женщины тоже в числе сильнейших
Узбекские женщины-боксеры, демонстрирующие свое мастерство на ринге, также достойно конкурируют с сильнейшими мастерами кожаной перчатки мира и занимают высокие позиции:
Весовая категория
ФИО спортсменки и занятое место
-48 кг
Сабина Бобокулова (3-е место), Фарзона Фозилова (8-е место)
-51 кг
Феруза Казакова (8-е место), Гулсевар Ганиева (12-е место)
-54 кг
Нигина Уктамова (10-е место), Феруза Казакова (23-е место)
-57 кг
Хуморабону Мамажонова (15-е место)
-60 кг
Ситора Турдибекова (13-е место)
-65 кг
Навбахор Хамидова (3-е место)
-70 кг
Азиза Зокирова (4-е место)
-75 кг
Азиза Зокирова (6-е место)
-80 кг
Рухшона Парпиева (5-е место), Сохиба Рузметова (15-е место)
80+ кг
Олтиной Сотимбоева (4-е место)
Признание редакции: Столь успешное покорение мирового рейтинга обладателями «Золотых перчаток» является результатом высокого внимания к спорту, в частности к боксу, в нашей стране и неустанного труда наших спортсменов. Желаем продолжения победного шествия на предстоящих крупных соревнованиях.
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