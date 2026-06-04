Узбекские боксеры захватили лидерство в рейтинге Ворлд Боксинг

·44·Спорт
Узбекские боксеры захватили лидерство в рейтинге Ворлд Боксинг

Легенды узбекского бокса и мастера кожаной перчатки продолжают заявлять о себе на международной арене. Международная организация Ворлд Боксинг по состоянию на июнь 2026 года, представила обновленный официальный рейтинг боксеров мира. Самая радостная для нас новость: члены национальной сборной Узбекистана в 6 из существующих 10 весовых категорий среди мужчин занимают

первое место, являясь абсолютными лидерами планеты. То, что наши соотечественники удерживают лидерство, не оставляя шансов соперникам в весах -60, -65, -75, -80, -85 и -90 кг, еще раз наглядно доказывает, что узбекская школа бокса не имеет равных в мире.

Мужская мощь: абсолютное первенство в шести весах!

Наши представители прочно закрепились в тройке лидеров и среди ведущих боксеров. Показатели наших соотечественников в мужском рейтинге выглядят следующим образом:

  • -50 кг: Асилбек Жалилов (8-е место), Шодиёр Меликозиев (11-е место).

  • -55 кг: Миразизбек Мирзахалилов (9-е место), Самандар Олимов (11-е место), Шахзод Музаффаров (12-е место).

  • -60 кг: Абдумалик Халаков (1-е место — лидер мира), Абдурахмон Махмуджонов (10-е место), Дилшод Абдумуродов (17-е место), Мадияр Данияров (24-е место).

  • -65 кг: Асадходжа Муйдинходжаев (1-е место — лидер мира), Абдулло Мадаминов (6-е место), Адхамжон Мухиддинов (16-е место).

  • -70 кг: Шавкатжон Болтаев (10-е место), Мухаммадазизбек Исмаилов (17-е место).

  • -75 кг: Фазлиддин Эркинбоев (1-е место — лидер мира), Жавохир Абдурахимов (4-е место).

  • -80 кг: Жавохир Умматалиев (1-е место — лидер мира), Фазлиддин Эркинбоев (4-е место), Турабек Хабибуллаев (13-е место).

  • -85 кг: Акмалжон Исроилов (1-е место — лидер мира), Жасурбек Юлдосhev (4-е место).

  • -90 кг: Турабек Хабибуллаев (1-е место — лидер мира), Халимжон Мамасолиев (5-е место), Нусратбек Токсиров (14-е место).

  • 90+ кг (супертяжелый вес): Жахонгир Зокиров (3-е место), Халимжон Мамасолиев (12-е место), Арман Маханов (18-е место).

Наши женщины тоже в числе сильнейших

Узбекские женщины-боксеры, демонстрирующие свое мастерство на ринге, также достойно конкурируют с сильнейшими мастерами кожаной перчатки мира и занимают высокие позиции:

Весовая категория

ФИО спортсменки и занятое место

-48 кг

Сабина Бобокулова (3-е место), Фарзона Фозилова (8-е место)

-51 кг

Феруза Казакова (8-е место), Гулсевар Ганиева (12-е место)

-54 кг

Нигина Уктамова (10-е место), Феруза Казакова (23-е место)

-57 кг

Хуморабону Мамажонова (15-е место)

-60 кг

Ситора Турдибекова (13-е место)

-65 кг

Навбахор Хамидова (3-е место)

-70 кг

Азиза Зокирова (4-е место)

-75 кг

Азиза Зокирова (6-е место)

-80 кг

Рухшона Парпиева (5-е место), Сохиба Рузметова (15-е место)

80+ кг

Олтиной Сотимбоева (4-е место)

Признание редакции: Столь успешное покорение мирового рейтинга обладателями «Золотых перчаток» является результатом высокого внимания к спорту, в частности к боксу, в нашей стране и неустанного труда наших спортсменов. Желаем продолжения победного шествия на предстоящих крупных соревнованиях.

Следите вместе с нами на страницах Замин за победами узбекского бокса на мировых аренах, новыми рекордами и самыми горячими, радостными новостями мира спорта!

УзбекистанАбдумалик ХалаковАсадхужа МуйдинхужаевФазлиддин ЭркинбоевЖавохир Умматалиев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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