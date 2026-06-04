Ряд улиц в Ташкенте закроют для транспорта на 4 дня

Продолжаются горячие новости о культурном отдыхе для жителей и гостей нашей столицы. В самом центре Ташкента планируется проведение масштабного и увлекательного развлекательного фестиваля. В связи с этим, чтобы обеспечить безопасное и праздничное проведение мероприятий, администрация города временно ограничит движение транспорта на нескольких центральных улицах.

Ограничения движения С 06:00 утра 4 июня до 07:00 8 июня (почти четыре дня).

Список участков с полным перекрытием движения

В связи с размещением праздничных гуляний и главных сцен фестиваля движение автомобилей будет полностью ограничено на следующих участках:

Улица Тараса Шевченко: участок от перекрестка с улицей Фидокор до улицы Нукус;

Улица Саида Барака: участок от перекрестка с улицей Ойбек до проспекта Амира Темура.

Рекомендации для водителей

В эти дни просим водителей, следующих по данным направлениям, заранее использовать объездные пути, чтобы избежать возможных пробок и вовремя добраться до пункта назначения.

Отличная возможность для прогулки: Хотя для водителей это создаст некоторые неудобства, эти дни станут прекрасной возможностью для жителей столицы и детей насладиться прогулкой под открытым небом и яркой программой фестиваля. Приглашаем вас приятно отдохнуть на красивых улицах Ташкента в кругу семьи и близких!

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