«История любви» Лила Хуррамова неожиданно завершилась

Всё началось в январе этого года, когда 23-летний блогер, отвечая на вопросы подписчиков, намекнул на планы сыграть свадьбу в этом году. Тогда же стало известно, что он состоит в отношениях с 23-летней моделью Валерией, проживающей в Дубае.

В феврале, после приезда в Узбекистан по рабочим делам, Озод снова улетел в Дубай — к своей возлюбленной. Он опубликовал в соцсетях совместные фото с моделью, оставив подпись: «В мире нет такой любви».

Однако вскоре произошёл неожиданный поворот. Блогер выложил архивные видео под песню Мунисы Ризаевой «Бевафо», официально подтвердив разрыв отношений. Под постом он написал: «Вы должны были увидеть этот пост».

Данная ситуация вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Одни пользователи сочли этот исход предсказуемым, другие же расценили его как финал очередного пиар-хода.

Таким образом, история любви Лила Хуррамова закончилась не ожидаемой свадьбой, а громкими спорами и дискуссиями.