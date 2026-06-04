«История любви» Лила Хуррамова неожиданно завершилась

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«История любви» Лила Хуррамова неожиданно завершилась

Всё началось в январе этого года, когда 23-летний блогер, отвечая на вопросы подписчиков, намекнул на планы сыграть свадьбу в этом году. Тогда же стало известно, что он состоит в отношениях с 23-летней моделью Валерией, проживающей в Дубае.

В феврале, после приезда в Узбекистан по рабочим делам, Озод снова улетел в Дубай — к своей возлюбленной. Он опубликовал в соцсетях совместные фото с моделью, оставив подпись: «В мире нет такой любви».

Однако вскоре произошёл неожиданный поворот. Блогер выложил архивные видео под песню Мунисы Ризаевой «Бевафо», официально подтвердив разрыв отношений. Под постом он написал: «Вы должны были увидеть этот пост».

Молодой парень и девушка пьют кофе и общаются на закате.

Данная ситуация вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Одни пользователи сочли этот исход предсказуемым, другие же расценили его как финал очередного пиар-хода.

Таким образом, история любви Лила Хуррамова закончилась не ожидаемой свадьбой, а громкими спорами и дискуссиями.

Лил ХуррамовДубайУзбекистанМуниса РизаеваВалерия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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«История любви» Лила Хуррамова неожиданно завершилась – Zamin.uz, 04.06.2026