В Ташкентской области пресечена крупная земельная афера

В рамках обеспечения верховенства закона и решительной борьбы с мошенничеством и незаконной куплей-продажей земли правоохранительные органы провели очередную успешную оперативную операцию. В ходе спецоперации в Ташкентской области, проведенной совместно сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, было разоблачено лицо, пытавшееся завладеть особо крупной суммой денег.

В ходе оперативного мероприятия гражданин 1979 года рождения, проживающий в столице, был задержан с поличным при попытке мошенническим путем завладеть чужим имуществом.

Земля из госрезерва и ложные обещания

Установлено, что данное лицо, войдя в доверие к местному предпринимателю, нашло для него участок не на окраине области, а в престижном Янгиюльском районе. Он пообещал оформить на имя предпринимателя плодородный земельный участок из государственного резерва общей площадью 1,5 гектара якобы через своих высокопоставленных знакомых в системах архитектуры и кадастра.

Разумеется, за такую «услугу» он потребовал очень крупную сумму денег:

Согласованная общая сумма: 750 000 долларов США;

Сумма полученного аванса (задатка): 20 000 долларов США.

Подозреваемый был задержан сотрудниками СГБ и Департамента в момент получения первой части согласованной суммы в размере 20 тысяч долларов в качестве задатка (аванса), и у него были изъяты в качестве вещественных доказательств деньги, обработанные химическим составом.

Все равны перед законом

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, ведутся интенсивные дознание и следственные действия. Также принимаются меры по выявлению представителей сферы, которые могут быть причастны к этому преступному плану.

Важное примечание от редакции: В нашей стране осуществление предпринимательской деятельности или приобретение земельных участков производится исключительно на законной основе через открытые и прозрачные электронные онлайн-аукционы. Доверие к подобным ложным знакомствам и обещаниям может привести наших граждан к крупным финансовым потерям и уголовной ответственности. Пусть ваш путь всегда будет законным и безопасным!

Следите за самыми последними оперативными новостями, мероприятиями по борьбе с правонарушениями и важнейшими событиями повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!