Андони Ираола возглавил Ливерпуль: ключевые задачи на будущее

В Ливерпуле начинается новая эра. После неудачного сезона под руководством Арне Слота главным тренером команды назначен Андони Ираола. Для «красных», не сумевших защитить титул чемпионов английской Премьер-лиги и потерпевших 12 поражений в прошлом сезоне, эта перестановка дарит новую надежду. Команда потеряла доверие болельщиков из-за крупных поражений не только во внутреннем первенстве, но и в матчах с такими соперниками, как Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Спортивный директор Ричард Хьюз выбрал хорошо знакомого ему специалиста. Ираола, ранее добившийся исторического результата с Борнмутом при скромном бюджете и выведший команду на шестое место, теперь должен перестроить состав Ливерпуля. Его атакующий стиль футбола рассматривается как ключевой фактор для изменения унылой атмосферы на Энфилде. Однако перед началом нового сезона в августе испанскому тренеру предстоит решить немало проблем.

Первоочередная задача для Ираолы — вопрос Александра Исака. Шведский нападающий, ставший рекордным трансфером в истории британского футбола, из-за травм сыграл в прошлом сезоне всего 13 матчей. Восстановление физической формы форварда, выступающего сейчас на чемпионате мира, и возвращение его голевого чутья имеют жизненно важное значение для атакующей линии команды.

Кроме того, новому тренеру необходимо принять четкое решение по вратарю Алисону и определить будущее таких талантливых игроков, как Флориан Вирц. Болельщики Ливерпуля ждут от Ираолы не только результатов, но и возвращения утраченной командой мощи. Красивый гол Исака в ворота Норвегии в составе сборной Швеции может послужить позитивным сигналом для нового наставника.