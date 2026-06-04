Вратарь «Баварии» Даниэль Перец подпишет контракт с «Саутгемптоном»

·108·Спорт
Вратарь «Баварии» Даниэль Перец подпишет контракт с «Саутгемптоном»
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Мюнхенская «Бавария» продолжает вносить изменения во вратарскую линию. По данным издания Даилй Эчо, израильский голкипер Даниэль Перец близок к окончательному уходу из команды. Клуб «Саутгемптон» вышел на финальную стадию переговоров с рекордсменом Германии по трансферу 25-летнего футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Перец присоединился к «Саутгемптону» на правах аренды в январе. Вратарь, потерявший надежду на место в основе мюнхенцев из-за конкуренции с Мануэлем Нойером, Йонасом Урбигом и Свеном Ульрайхом, сумел проявить себя в Англии. Он стал любимцем болельщиков команды, сыграв в 26 матчах и сохранив свои ворота в неприкосновенности в 9 играх.

Хотя контракт Даниэля Переца с «Баварией» рассчитан до 2028 года, он предпочитает продолжить карьеру в Англии. У футболиста были предложения и от других клубов, но он выразил доверие именно проекту «Саутгемптона». Ожидается, что официальные детали трансфера будут объявлены до конца этой недели.

В то же время вокруг «Саутгемптона» разгорелись серьезные скандалы. Английская футбольная лига отстранила команду от финала плей-офф против «Халл Сити» из-за шпионского скандала. Кроме того, с команды снято четыре очка в следующем сезоне. Несмотря на эти трудности, Перец намерен помочь команде вернуться в английскую Премьер-лигу.

БаварияСаутгемптонДаниэль ПерецТрансферыПремьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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