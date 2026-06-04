Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре раза

·76·Технологии
Потрясающие снимки из космоса: космонавты облетели Землю четыре раза

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев во время выхода в открытый космос 27 мая успели совершить четыре витка вокруг Земли. По словам Кудь-Сверчкова, внекорабельная деятельность длилась 6 часов 6 минут, и всё это время члены экипажа были полностью сосредоточены на выполнении поставленных задач. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Космонавт опубликовал в своём Телеграм-канале уникальные снимки, сделанные в ходе работ. Среди них — виды океанов в солнечных лучах и ночные города Саудовской Аравии на побережье Красного моря. Кудь-Сверчков отметил, что, хотя вид Земли из космоса уже стал привычным, работа вне станции доставила ему истинное удовольствие.

В ходе работ на борту Международной космической станции специалисты установили экспериментальное оборудование «Солнце-Терагерц» на модуле «Звезда», демонтировали образцы «Экран-М» с модуля «Наука» и забрали контейнер проекта «Биориск» с модуля «Поиск». Изначально работы в открытом космосе были рассчитаны на 5 часов 27 минут, однако для полного выполнения программы потребовалось ещё 40 минут.

Работу экипажа внутри станции координировал космонавт Андрей Федяев. Он помогал коллегам в открытом космосе, управляя европейским роботизированным манипулятором ЭРА.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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