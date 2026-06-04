Mobiuz продан за $351 млн

·95·Экономика
Mobiuz продан за $351 млн

Агентство по управлению государственными активами официально сообщило о продаже 100% государственной доли в мобильном операторе Mobiuz. Сумма сделки составила 351 млн УСД.

Согласно данным, компанию Mobiuz приобрел консорциум во главе с американской компанией МкКим анд Компанй. Эта сделка оценивается как одно из важнейших событий на телекоммуникационном рынке Узбекистана.

Новые инвесторы планируют дальнейшее развитие деятельности Mobiuz, повышение качества услуг и расширение инфраструктуры компании. С этой целью в будущем планируется привлечь дополнительные инвестиции в размере до 500 млн УСД.

Ожидается, что эти инвестиции послужат модернизации услуг мобильной связи, улучшению возможностей сети и усилению конкурентной среды.

MobiuzУзбекистанАгентство по управлению государственными активамиMcKim and Company
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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