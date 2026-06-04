Эрлинг Холанн: норвежский Терминатор дебютирует на чемпионате мира

·43·Спорт
Эрлинг Холанн: норвежский Терминатор дебютирует на чемпионате мира
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Эрлинг Холанн уже давно закрепил за собой статус «Терминатора» в футбольном мире. Несколько лет назад он поздравил болельщиков с праздником, опубликовав в соцсетях изображение, где предстал в образе получеловека-полумашины для забивания голов. Однако было бы ошибкой считать Холанна лишь хладнокровным бомбардиром. Это эмоциональная и многогранная личность, которая всегда желает только лучшего своей родине — Норвегии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Когда сборная Норвегии завоевала путевку на чемпионат мира 2026 года, Эрлинг Холанн признался, что испытал не столько радость, сколько «облегчение». Это был ожидаемый результат, ведь Норвегия в последний раз участвовала в мундиале в 1998 году, а на чемпионате Европы появлялась за месяц до рождения Холанна — в июне 2000 года.

Зажигая на поле еще в юношеские годы в клубе «Мольде», Холанн оказался под даже большим давлением, чем такие таланты, как Мартин Эдегор. На его плечи легла ответственность вывести страну, не обладающую богатым футбольным наследием, на крупные турниры. Эрлинг всегда с радостью принимал этот вызов. Он прекрасно знает свою силу и продолжает усердно работать, сохраняя скромность.

Одной из главных целей Холанна было превзойти достижения своего отца Альфи Холанна, и он этого уже добился. Теперь перед ним стоит еще более масштабная задача. «Это накладывает на меня огромную ответственность, но мне нравится такое давление. Если бы я не был Эрлингом Холанном, я бы и сам предъявлял к нему столь же высокие требования», — заявил нападающий.

Эрлинг ХоланнНорвегияЧемпионат МираМанчестер СитиФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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Эрлинг Холанн: норвежский Терминатор дебютирует на чемпионате мира – Zamin.uz, 04.06.2026