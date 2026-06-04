Флорентино Перес подтвердил новые трансферы Реал Мадрида

Президент Реал Мадрида Флорентино Перес потряс футбольный мир, объявив о первых крупных трансферах клуба на следующий сезон. Выступая перед президентскими выборами, 79-летний функционер подтвердил, что в случае переизбрания команду пополнят оплот обороны и легендарный тренер. По словам Переса, защитник Ливерпуля Ибраима Конате присоединится к мадридскому клубу на правах свободного агента. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию Диарио АС Перес заявил: «Мы работаем над этими трансферами. Могу с уверенностью сказать, что если я останусь президентом, один из лучших защитников мира Конате со следующего сезона будет защищать цвета Реал Мадрида. И он станет не единственным топ-защитником, который к нам присоединится». Также он раскрыл, что для руководства командой выбран Жозе Моуринью.

По имеющимся данным, оформление документов по этим сделкам завершено. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Конате подписал четырехлетний контракт в среду вечером. Эту новость косвенно подтвердил Аурелиен Чуамени, поставив лайк в социальных сетях. Кроме того, сообщается, что звезда Интера Дензел Дюмфрис также достиг договоренности о контракте с Реал Мадридом.

Наряду с новыми именами, Перес также коснулся будущего звезды команды Винисиуса Жуниора. Президент опроверг слухи о переходе бразильского нападающего в другие клубы: «Вини — один из лучших футболистов мира, и он счастлив в Мадриде. До окончания его контракта еще есть время, но могу сказать, что Винисиус хочет остаться, и я тоже этого хочу».

Эти громкие заявления прозвучали за несколько дней до президентских выборов, в которых примут участие около 100 тысяч членов клуба. Соперник Переса Энрике Рикельме недавно утверждал, что Эрлинг Холанд хочет перейти в клуб. После сезона без трофеев возвращение таких имен, как Конате, Дюмфрис и Жозе Моуринью, ожидается как важный козырь Переса в предвыборной кампании.