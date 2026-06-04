Вратарь «Баварии» Даниэль Перец окончательно покидает клуб

Вратарь мюнхенской «Баварии» Даниэль Перец близок к продолжению карьеры в Англии. По данным издания Даилй Эчо, «Саутгемптон» вышел на финальную стадию переговоров с немецким рекордсменом по трансферу израильского голкипера. Стороны надеются оформить сделку до конца этой недели. Об этом сообщает Goal.com .

25-летний вратарь присоединился к «Саутгемптону» на правах аренды в январе. Несмотря на предложения от других клубов, Перец предпочел остаться в стане «святых». Голкипер, находившийся в тени таких конкурентов в «Баварии», как Мануэль Нойер, Йонас Урбиг и Свен Ульрайх, смог проявить свои лучшие качества в Англии.

На данный момент Даниэль Перец провел за «Саутгемптон» 26 матчей, сохранив ворота в неприкосновенности в 9 встречах. Он уже успел стать любимцем болельщиков. Примечательно, что его действующий контракт с мюнхенским клубом был подписан не до 2024 года, а до 2028-го, однако желание получать регулярную игровую практику подтолкнуло его к трансферу.

Вокруг клуба «Саутгемптон» ситуация довольно сложная. Команда была строго наказана Английской футбольной лигой из-за скандала со шпионажем. Клуб был отстранен от финала плей-офф против «Халл Сити» и лишен 4 очков в Чемпионшипе на следующий сезон. Несмотря на это, Перец выражает уверенность в будущих успехах команды.