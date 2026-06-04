В Ташкентской области изъято почти девять килограммов наркотиков

В нашей стране правоохранительные органы успешно реализуют системные и оперативные меры по сохранению мира и спокойствия, а также борьбе с бедствиями, угрожающими здоровью населения. В ходе очередной масштабной спецоперации, проведенной на территории Ташкентской области сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) и Пограничных войск, был пресечен оборот крупной партии наркотических средств.

В ходе оперативного мероприятия был остановлен и досмотрен легковой автомобиль марки «Тракер», двигавшийся на высокой скорости по направлению «Ташкент — Фергана».

Оперативный досмотр и раскрытие опасного груза

При законном досмотре багажного отделения этого подозрительного транспортного средства было установлено, что внутри находится общим весом 8 килограммов 913 граммов наркотическое вещество «гашиш», предназначенное для черного рынка, которое было изъято в присутствии понятых.

Выяснилось, что курьером за рулем оказался гражданин 1990 года рождения, проживающий в городе Фергана и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В ходе следственных мероприятий установлено, что данные наркотические средства были тайно ввезены на территорию нашей страны контрабандным путем из соседнего государства. Задержанный должен был безопасно доставить эту крупную партию к месту своего жительства. Кроме того, при тщательном осмотре салона автомобиля были обнаружены отдельные наркотические вещества, которые водитель, предположительно, хранил при себе для личного употребления.

Наказание за преступление неизбежно

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, ведутся следственные действия. Продолжаются поисковые мероприятия по установлению других участников преступной цепи.

Важное обращение от СГБ: Служба государственной безопасности призывает к бдительности всех граждан, неравнодушных к будущему нашей страны и здоровью наших детей. Если вы стали свидетелем подозрительных фактов, связанных с незаконной торговлей или оборотом наркотических средств, просим незамедлительно сообщить об этом, позвонив по короткому номеру 1520 . Анонимность и конфиденциальность лиц, предоставивших информацию, полностью гарантируются государством.

Следите за самыми важными новостями, оперативными сообщениями и официальными заявлениями о мире и безопасности в нашей стране вместе с нами на страницах Замин!