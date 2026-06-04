Запущены прямые авиарейсы между Ташкентом и Ереваном

Произошло историческое событие, выводящее культурные, экономические и туристические связи между народами Узбекистана и Армении на новый этап. Впервые за последние десятилетия официально возобновлено регулярное воздушное сообщение, напрямую связывающее столицы двух стран. Это стало настоящим радостным подарком для пассажиров и любителей путешествий, уставших от транзитных перелетов за долгие годы.

Исторический первый рейс и пассажиропоток

2 июня текущего года известная армянская авиакомпания «Ширак Авиа» успешно выполнила свой первый регулярный рейс по маршруту Ереван – Ташкент – Ереван. Уже первый полет наглядно доказал, насколько высок спрос на это направление:

Прибывшие в Ташкент: Первым авиалайнером, устремившимся словно белый голубь, на землю Узбекистана прибыли 127 пассажиров.

Вылетевшие в Ереван: Из просторного международного аэропорта Ташкента в столицу Армении отправились ровно 177 наших соотечественников и иностранных гостей.

Эти исторические рейсы выполняются регулярно в установленные дни недели на современных, комфортабельных и безопасных Boeing 737 воздушных судах.

Удобное и быстрое путешествие без третьих стран

Ранее передвижение по этому маршруту создавало немало неудобств для представителей двух стран или путешественников. Пассажирам приходилось лететь транзитом через другие зарубежные государства, сталкиваясь с многочасовыми ожиданиями. Открытие этого прямого авиарейса позволяет сэкономить как время, так и средства.

Перспективный шаг: Создание нового воздушного моста не только облегчает поддержание родственных связей для обычных граждан, но и служит укреплению двусторонних деловых контактов, а также выводу уникального туристического потенциала Узбекистана и Армении на новые высоты.

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