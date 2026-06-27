Иван Перишич сделал громкое заявление перед решающим матчем против Ганы

·1·Спорт
Иван Перишич сделал громкое заявление перед решающим матчем против Ганы

Последний тур группового этапа ЧМ-2026 становится настоящим испытанием для сборной Хорватии. Один из самых опытных и ведущих игроков команды Иван Перишич принял участие в пресс-конференции перед важнейшим матчем против сборной Ганы и рассказал о состоянии дел в команде, а также о секретах соперника.

Времени мало, а ответственность огромная

На данный момент главной проблемой для хорватов является физическое состояние. Перишич не стал скрывать, как команда готовилась за короткий промежуток времени:

«В эти дни мы сосредоточились на процессе восстановления игроков. Честно говоря, времени на тренировки было очень мало. Теперь мы тщательно проанализируем соперника, выйдем на поле и сделаем всё, что в наших силах. Мы прекрасно понимаем, какая задача перед нами стоит и что от нас требуется. Но чтобы достичь цели, мы должны играть намного лучше, чем в первых двух матчах».

Соперник опасен, но может сменить тактику

Перишич охарактеризовал сборную Ганы как команду с сильным характером. Однако тот факт, что соперник уже решил свою задачу, может повлиять на игру:

  • Организованная оборона: «Гана — очень хорошая команда, которая играет дисциплинированно. В первых двух матчах они строили игру от глубокой обороны».

  • Неожиданные сюрпризы: «Они уже обеспечили себе путевку в следующий этап. Поэтому, возможно, в этот раз они что-то изменят в стиле игры? В любом случае, мы должны быть готовы к любым неожиданным сюрпризам и любой ситуации».

Какова ситуация в группе?

В этой группе борьба за выход в плей-офф достигла своего апогея. Для выхода в следующую стадию Хорватии может потребоваться только победа.

Сборная

Очки

Ситуация

Англия

4

Очень высокие шансы

Гана

4

Вышла в плей-офф

Хорватия

3

Играет только на победу

Панама

0

Потеряла шансы

Смогут ли хорваты преодолеть этот барьер или Гана выбьет их из турнира? Это покажет жаркая битва на зеленом газоне!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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