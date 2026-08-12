Сенсационное открытие: как эмоции на лице человека влияют на мозг собак?

Собаки, считающиеся ближайшими и верными друзьями человека, не просто чувствуют, в каком настроении находится их хозяин, — они способны читать эмоции на нашем лице словно книгу. Новое исследование, проведённое учёными Венского университета в Австрии, впервые непосредственно доказало активность мозга собак, связанную с различением человеческих эмоций.

Нейронные снимки мозга: как собаки воспринимают счастливые лица?

Исследователи использовали современную томографию и алгоритмы машинного обучения (Мачине Леарнинг), чтобы изучить активность мозга 12 собак породы Бордер Коллие. В ходе эксперимента животным показывали изображения человеческих лиц, выражавших различные эмоции (радость, гнев, страх и грусть).

Результаты нейровизуализации оказались впечатляющими: участки мозга собак, отвечающие за обработку высших когнитивных функций и системы вознаграждения, — височная кора и хвостатое ядро — активировались только при демонстрации фотографий счастливых и улыбающихся людей. Напротив, при показе гневных или грустных лиц эти области мозга не продемонстрировали никакой положительной реакции.

Страх и гнев: первое доказательство различения негативных эмоций

Затем исследователи провели более глубокий анализ реакций всего мозга колли и сделали ещё одно важное открытие. Собаки способны различать не только «хорошее» и «плохое» настроение, но и сами негативные эмоции. В их мозге были выявлены конкретные нейронные паттерны, позволяющие отличать выражение страха на лице человека от гнева и грусти.

«Наше исследование является первым официальным доказательством того, что собаки способны точно различать два типа негативных выражений человеческого лица (например, страх и гнев). Это показывает, что мозг собак способен группировать выражения лица человека по валентности и различать контрасты, связанные именно со страхом», — говорится в научной работе.

Коренной перелом в общении: «Они развивались вместе с нами»

По словам ведущего автора исследования Лаура Куайя, эта способность сформировалась у собак за столетия жизни в единой экосистеме с человеком:

«Собаки развивались рядом с нами на протяжении тысячелетий, чтобы глубже понимать выражения наших лиц и эффективно сотрудничать с нами. Осознание этого может коренным образом изменить общение между людьми и собаками, а также систему заботы о них».

Теперь учёные планируют изучить, как собаки объединяют такие факторы, как язык тела, интонация голоса и запах, чтобы полноценно понимать поведение человека.

Ограничения исследования: все ли собаки одинаковы?

Учёные также открыто признали наличие некоторых ограничений в своей научной работе:

Особенности породы: Использованные в исследовании Бордер Коллие значительно более склонны к выполнению социальных команд и считаются интеллектуально более развитыми по сравнению с другими породами собак. Статичные изображения: В ходе эксперимента собакам показывали не живые лица в движении, а фотографии. Семейная среда: Все 12 участвовавших в исследовании собак были домашними питомцами, выросшими в заботливых семьях. Учёные предупреждают, что собаки, выросшие на улице или в тяжёлых условиях, могут иначе реагировать на эмоциональные сигналы человека.

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