Лионель Месси временно выбыл из строя из-за смерти отца

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси временно не будет выходить на поле из-за тяжелой утраты в семье. Отец футболиста Хорхе Месси скончался в возрасте 68 лет в одной из больниц аргентинского города Росарио. Эта печальная новость глубоко потрясла весь американский клуб, а одноклубники и тренерский штаб выразили свои соболезнования аргентинскому нападающему. Об этом Goal.com сообщает .

По данным Goal.com, трагическое событие серьезно повлияло на атмосферу внутри команды и ее психологическое состояние. Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос не стал скрывать, что эта утрата тяжело отразилась на всей раздевалке. По его словам, в такие тяжелые моменты часто бывает трудно подобрать нужные слова, и клуб готов всячески поддерживать своего лидера.

Церемония памяти и поддержка болельщиков

Руководство и игроки клуба достойно почтили память покойного Хорхе Месси. Перед последним матчем Кубка лиг на стадионе «Ну» была объявлена минута молчания, а на экранах арены появилось его имя. Кроме того, футболисты вышли на поле с черными траурными повязками в знак уважения.

Тысячи болельщиков, собравшихся на стадионе, также не остались равнодушными к своему капитану. На 10-й минуте матча фанаты подняли специальные флаги в честь Лео и поддержали его, а на трибуне появился трогательный баннер с надписью «Фуерза Лео». Подобные знаки уважения еще раз подтвердили, что в мире футбола человечность всегда остается на первом месте.

Дата возвращения на поле неизвестна

В настоящее время неизвестно, когда Лионель Месси вернется в состав команды. Главный тренер Гильермо Ойос отметил, что легендарному футболисту предоставят столько времени, сколько потребуется для траура в кругу семьи и психологического восстановления. Руководство клуба также заявило, что человеческий фактор важнее спортивных результатов, и предоставило нападающему полную свободу действий.

Тем не менее «Интер Майами» продолжает подготовку к предстоящим официальным матчам. В среду команда проведет встречу с «Клуб Леон» в рамках группового этапа Кубка лиг 2026 года. Тренерский штаб работает над тактикой, чтобы компенсировать отсутствие лидера на поле.