Дженна Ортега оказалась в центре шума из-за внешности

·401·Культура
Дженна Ортега оказалась в центре шума из-за внешности

Дженна Ортега, известная всему миру благодаря сериалу «Уэнсдей», в очередном интервью планировала рассказать о своей карьере, сотрудничестве с Тимом Бёртоном и кастингах в детстве. Однако беседа неожиданно полностью сменила тему.

После интервью, опубликованного 11 августа, основное внимание пользователей социальных сетей привлекла внешность актрисы. Некоторые поклонники даже начали сравнивать её с известной певицей Арианой Гранде.

«Следующая Ариана Гранде», — написал один из пользователей. Подобных комментариев стало ещё больше после того, как фотографии с интервью быстро распространились в социальной сети X.

Дженна Ортега оказалась в центре шума из-за внешности

Во время беседы Ортега также поделилась интересным воспоминанием о своей актёрской карьере в детстве. Она рассказала, что во время некоторых кастингов и сценических процессов боялась доставить окружающим неудобства, поэтому иногда старалась не есть целый день и даже не пить воду.

Эти слова актрисы ещё больше усилили обсуждения в интернете. Одни пользователи выразили обеспокоенность её здоровьем, другие выступили против постоянного обсуждения внешности знаменитостей.

Примечательно, что Ортега никогда не говорила, что использовала средства для снижения веса типа GLP-1. Несмотря на это, мнения о её внешности стали главной темой обсуждений после интервью.

Дженна Ортега показана рядом с макияжем и без макияжа.

В интервью актриса также вспомнила, как сериал «Уэнсдей» изменил её жизнь. Вскоре после выхода сериала в 2022 году она осознала, насколько огромную популярность он приобрёл.

Ортега также вспомнила момент, когда вышла к поклонникам на мероприятии Comic-Con в Бразилии, и рассказала, что некоторые люди падали в обморок от волнения.

«Казалось, будто внутри здания происходит землетрясение. Это не было обычным явлением», — вспомнила актриса.

Сегодня 23-летняя Ортега считается одной из самых популярных молодых звёзд Голливуда. Однако, по её словам, в детстве она даже не могла представить такую известность.

Когда в семь лет актриса сказала родителям, что хочет стать актрисой, они вместо того, чтобы поверить ей, рассмеялись. Спустя годы та маленькая девочка стала звездой, известной всему миру.

Дженна ОртегаАриана ГрандеТим БёртонБразилия
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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