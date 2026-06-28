ЧМ-2026. Хорватия обыграла Гану и вышла в плей-офф

·34·Спорт
ЧМ-2026. Хорватия обыграла Гану и вышла в плей-офф

Матчи 3-го тура в группе «Л» чемпионата мира по футболу завершились драматично. Национальная сборная Хорватии одержала волевую победу в крайне напряженном противостоянии с Ганой, решив вопрос о выходе в следующий этап. Примечательно, что, несмотря на поражение, африканцы также не покинут турнир.

Захватывающая борьба и решающие голы

Матч начался в ожидаемом высоком темпе. Хорваты сумели открыть счет уже на 31-й минуте благодаря филигранному удару Сучича. Во втором тайме представители Ганы мощно пошли вперед, и на 73-й минуте Люккасен восстановил равновесие.

Однако опыт Хорватии взял свое: на 83-й минуте Никола Влашич поразил ворота соперника, принеся своей команде крайне важную победу.

ЧМ-2026. 3-й тур Хорватия — Гана 2:1 Голы: Сучич (31), Влашич (83) — Люккасен (73).

Итоговая ситуация в группе: обе команды в плей-офф!

После этой победы Хорватия довела количество своих очков до 6, закрепив за собой 2-е место в группе и обеспечив путевку в 1/16 финала.

Сборная Ганы с 4 очками заняла 3-е место в группе «Л». Согласно регламенту следующего этапа, африканцы вошли в число лучших команд, занявших третьи места, и также получили путевку в плей-офф.

Стартовые составы команд

Ознакомьтесь со списком футболистов, вышедших на поле с первых минут матча:

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Сучич, Модрич, Ковачич, Влашич, Батурина, Перишич, Будимир.
Гана:&нбсп;Асаре, Сеная, Аджети, Люккасен, Менса, Сибо, Парти, Овусу, Айю, Семеньо, Сулемана.

Продолжайте следить за самыми захватывающими матчами группового этапа ЧМ-2026 и оперативными анализами вместе с нами. Не забудьте поделиться статьей с друзьями-футбольными фанатами!

ХроатияГханаНикола ВлашичФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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