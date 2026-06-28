ЧМ-2026. Абдукодир Хусанов получил самую низкую оценку в матче Узбекистан — Конго

·89·Спорт
ЧМ-2026. Абдукодир Хусанов получил самую низкую оценку в матче Узбекистан — Конго

Исторический чемпионат мира для национальной сборной Узбекистана завершился слишком рано. Возможности были упущены во всех трех матчах группового этапа. В последней игре против ДР Конго подопечные Фабио Каннаваро быстро открыли счет, однако из-за оборонительной тактики во втором тайме и допущенных ошибок пропустили три гола подряд (1:3). Переломным моментом матча стал пенальти в наши ворота.

Издание «Евро-Футбол» после этого матча оценило игру некоторых футболистов сборной Узбекистана по 10-балльной шкале.

Элдор Шомуродов — 7,5 (лучший в нашей сборной)

Капитан и бомбардир сборной полностью справился со своими задачами в этом матче. Он красиво открыл счет и подарил команде надежду.

  • В первом тайме был активен в прессинге и трижды отобрал мяч.

  • То, что команда во втором тайме села в оборону, сказалось и на нем; за игру он 22 раза терял мяч и в начале второго тайма не воспользовался удобным моментом. Издание отмечает, что если бы команда продолжила играть в атаку, Элдор мог бы забить еще один гол.

Аббосбек Файзуллаев — 7,0

Автор нашего первого гола на мундиале провел первый тайм на высоком уровне.

  • Хотя он и не сделал решающий пас в голе Шомуродова, после передачи А. Мозгового он намеренно не коснулся мяча, чем дезориентировал соперника и внес большой вклад в развитие атаки.

  • Был активен и в защите, трижды отобрал мяч, а четыре нарушения подчеркнули его борцовский дух на поле. Однако во втором тайме он, как и вся команда, сдал позиции.

Абдукодир Хусанов — 3,0 (неудачная игра)

Для центрального защитника «Манчестер Сити» и звезды нашей команды этот матч выдался очень тяжелым. Издание присудило ему одну из самых низких оценок.

  • Эпизод с пенальти: Он недостаточно плотно сработал против нападающего соперника Йоана Висса; когда Висса первым дотянулся до мяча, Хусанов ударил его по ноге, и арбитр закономерно назначил пенальти.

  • Третий гол: Хусанов позволил Висса свободно принять мяч и не смог оказать сопротивления. В результате соперник беспрепятственно пересек половину поля и увеличил разрыв в счете.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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