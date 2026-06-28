Гарри Невилл раскритиковал сборную Англии: в форме только Джуд Беллингем

Бывший защитник сборной Англии Гарри Невилл открыто выразил недовольство игрой «трех львов» на чемпионате мира. По его мнению, в команде под руководством Томаса Тухеля сейчас только Джуд Беллингем выступает на ожидаемом высоком уровне. Действия остальных футболистов вызывают опасения. Об этом сообщает Goal.com .

Сборная Англии одержала победу над Панамой со счетом 2:0 в группе L и вышла в стадию 1/32 финала с первого места в группе. Несмотря на то, что голы Джуда Беллингема и Гарри Кейна принесли команде победу, Невилл отметил, что качества игры недостаточно, чтобы прекратить критику. Теперь англичане сразятся с командой ДР Конго в Атланте.

Как сообщает издание Goal.com, в интервью телеканалу ITV Невилл назвал Беллингема единственным светлым пятном в команде. «Он сейчас единственный игрок в форме, он выглядит бодрым и энергичным. Джуд играет на уровне, которого от него ожидают. Эта команда в последние годы установила определенный стандарт, выходя в финалы и полуфиналы, поэтому и требования соответствующи», — сказал экс-футболист.

Проблемы в защите и задача Тухеля

Невилл также отдельно остановился на нестабильности обороны команды. Особенно в матче, где в составе не было Деклана Райса, представители Панамы несколько раз смогли прорвать защиту Англии. Эксперт предупредил, что более сильные соперники такие ошибки никогда не простят.

«Томас Тухель в интервью сказал, что команда вырастет в играх против более сильных оппонентов. Они обязаны это сделать. Тренерский штаб не должен думать, что в ходе анализа всё в порядке. Нам нужно возвращение Деклана Райса и значительное укрепление линии защиты. Панама не обладала достаточным мастерством, чтобы наказать нас, но в плей-офф ситуация изменится», — добавил Невилл.

Несмотря на то, что сборная Англии заняла первое место в группе, среди специалистов и болельщиков чувствуется недовольство. По словам Невилла, команда пока не может соответствовать высокой планке, которую сама же установила на предыдущих турнирах. Это вызывает критику даже после побед.

По его мнению, игроки команды, включая таких футболистов, как Морган Роджерс и Маркус Рэшфорд, должны кардинально улучшить свою игру. В противном случае сборная Англии рискует покинуть турнир уже на ранних стадиях плей-офф. Следующее испытание для подопечных Тухеля имеет крайне важное значение.