Криштиану Роналду-младший прибыл в США, чтобы поддержать отца

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду получил семейную поддержку перед следующим важным матчем в рамках чемпионата мира. Старший сын футболиста, Криштиану Роналду-младший, и его партнерша Джорджина Родригес прибыли в Майами, чтобы лично с трибун стадиона понаблюдать за последним матчем группового этапа против Колумбии. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

На этом матче 16-летний Роналду-младший появился в форме с символичным 7-м номером своего отца. Многие эксперты и болельщики воспринимают это как знак того, что в будущем будущая звезда сборной Португалии станет наследником своего отца. Примечательно, что Джорджина и дети пропустили первые две игры Португалии против ДР Конго и Узбекистана.

Семейный праздник и причина задержки

Запоздалый приезд Джорджины Родригес в США не был случайностью, а был связан с важным семейным событием. Она организовала роскошный праздник в честь 16-летия Криштиану Роналду-младшего. Мероприятие включало банкет у бассейна и выступления ансамбля мариачи, а именинный торт был приготовлен оригинальным способом — полностью из пончиков.

По сообщению Goal.com, Джорджина выразила свою любовь к сыну в социальных сетях, отметив, что каким бы взрослым он ни стал, для семьи он всегда останется любимым ребенком. Сейчас «маленький» Роналду, чей рост уже почти достиг двух метров, стремится найти свое место в профессиональном футболе.

Звезда будущего и мечта отца

Криштиану Роналду-младший уже сейчас успел обойти отца по количеству наград на молодежном уровне — на его счету три чемпионских титула. Криштиану Роналду в своих интервью говорил о большой цели сына: «Сын говорит мне: „Папа, потерпи еще несколько лет, я хочу играть с тобой на одном поле“».

Хотя матч против Колумбии в Майами завершился нулевой ничьей, ожидается, что семья Роналду теперь будет находиться с командой до конца турнира. Сборная Португалии заняла второе место в группе «К» и теперь столкнется с серьезным испытанием в плей-офф.

В следующем раунде Португалию в Торонто ждет матч 1/16 финала против сборной Хорватии под руководством Луки Модрича. В этом противостоянии, за которым будет следить весь мир, Роналду и его одноклубники стремятся одержать победу и продолжить путь к чемпионству.