«Тоттенхэму» дали неожиданный совет по трансферу Маркуса Рэшфорда

По мере того как трансферное окно в английском футболе входит в решающую фазу, снова всплыли обсуждения вокруг Маркуса Рэшфорда, потерявшего свое место в составе «Манчестер Юнайтед». Бывший футболист и известный эксперт Джейми О'Хара призвал руководство «Тоттенхэма» использовать любую возможность для покупки этого нападающего. По его мнению, трансфер Рэшфорда может стать одной из самых выгодных сделок для лондонского клуба перед новым сезоном. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

Маркус Рэшфорд, проведший последние сезоны в аренде в «Астон Вилле» и «Барселоне», на данный момент не входит в планы «Манчестер Юнайтед» на будущее. Сообщается, что главный тренер клуба Майкл Кэррик готов расстаться с услугами нападающего. В связи с этим ожидается, что манчестерский клуб отпустит футболиста по относительно низкой цене, чтобы исключить его из ведомости по зарплатам и снизить финансовую нагрузку.

Стоимость трансфера и финансовое положение

В интервью в эфире talkSPORT Джейми О'Хара подчеркнул, что для «Тоттенхэма» это идеальный шанс. По его расчетам, трансфер футболиста может обойтись примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов. В нынешних рыночных условиях это считается очень низкой ценой для опытного нападающего. О'Хара призывает руководство клуба не жалеть средств на зарплату футболиста и как можно скорее привести его в команду.

Статистика Рэшфорда в составе «Манчестер Юнайтед» впечатляет: в 426 матчах он забил 138 голов и сделал 79 голевых передач. Однако с декабря 2024 года он не выходил на поле в футболке «красных дьяволов». Хотя его карьера на «Олд Траффорд», похоже, подошла к концу, футболист в периоды аренды смог доказать, что все еще находится на высоком уровне.

Восстановление спортивной формы

В прошлом сезоне Маркус Рэшфорд, выигравший чемпионат Ла Лиги в составе «Барселоны», забил 14 голов и сделал столько же голевых передач во всех турнирах. Несмотря на это, каталонский клуб не воспользовался пунктом о выкупе за 26 миллионов фунтов. Это открыло путь для таких клубов, как « Тоттенхэм ». Опыт и скорость Рэшфорда могут очень пригодиться лондонской команде, которая сейчас перестраивается под руководством Роберто Де Дзерби.

На международной арене Рэшфорд также восстанавливает свои позиции. Несмотря на пропуск Евро-2024, он был вызван в сборную Англии на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года. В национальной команде под руководством Томаса Тухеля он проявил себя в матчах против таких соперников, как Хорватия и Панама, доведя число своих голов в 75 матчах до 19.

По мнению О'Хары, если «Тоттенхэм» сможет осуществить этот трансфер, Рэшфорд станет настоящей звездой команды. По его словам, футболист остается исполнителем «высокого уровня», и его мотивация в новом клубе, несомненно, возрастет. «Манчестер Юнайтед» же, продав его, намерен очистить состав и освободить место для новых трансферов.

В заключение можно сказать, что вариант с «Тоттенхэмом» для Маркуса Рэшфорда — отличная возможность восстановить свою карьеру в Премьер-лиге. Команда под руководством Роберто Де Дзерби стремится вернуться в топ-4 после неудач прошлого сезона, и опытный нападающий вроде Рэшфорда может стать важным звеном на пути к этой цели.