Starlink вышел на рынок Вьетнама и начал принимать заказы

Сервис спутникового интернета Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, начал работу на очередном важном рынке. По данным иксбт.ком, компания приступила к приёму заказов на подключение к сети во Вьетнаме, что стало очередным шагом в процессе расширения в Юго-Восточной Азии. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Теперь домохозяйства в стране могут внести оплату через официальный веб-сайт starlink.ком.вн и оформить тарифный план подключения. Отмечается, что ежемесячная абонентская плата для частных лиц начинается с 1,13 млн донгов (около 43 долларов США). Кроме того, пользователям необходимо приобрести специальный комплект оборудования.

Стоимость оборудования и корпоративные тарифы

Стоимость оборудования, необходимого для подключения к сети, составляет 8,66 млн донгов. Для представителей бизнес-сегмента условия несколько отличаются: минимальная ежемесячная абонентская плата для корпоративных клиентов установлена на уровне 1,48 млн донгов.

Согласно актуальной карте покрытия Starlink, Вьетнам стал шестым рынком в Юго-Восточной Азии, где доступен этот спутниковый интернет-сервис. До этого сервис уже появился в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Сингапуре и Восточном Тиморе.

Тестовый период и решение правительства

В марте 2025 года правительство Вьетнама разрешило компании SpaceX запустить сервис Starlink в тестовом режиме. Для этого власти отменили ограничения на иностранное владение в данной сфере.

Тестовый период должен продлиться до конца 2030 года, при этом правительство ограничило максимальное число абонентов на этот период 600 тысячами. Это позволит обеспечить стабильность сервиса и поэтапно протестировать его технические возможности.

Местное подразделение и инфраструктура

Для ведения этой деятельности компания SpaceX создала местное подразделение — предприятие Starlink Сервикес Виетнам. Оно было зарегистрировано в сентябре 2025 года с уставным капиталом в размере 30 млрд донгов (1,1 млн долларов США).

По данным правительства Вьетнама, для обеспечения стабильной работы спутникового интернета на территории страны разрешено разместить четыре наземные станции. Это поможет дополнительно повысить качество связи.