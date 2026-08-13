Starlink вышел на рынок Вьетнама и начал принимать заказы

·26·Технологии
Starlink вышел на рынок Вьетнама и начал принимать заказы

Сервис спутникового интернета Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, начал работу на очередном важном рынке. По данным иксбт.ком, компания приступила к приёму заказов на подключение к сети во Вьетнаме, что стало очередным шагом в процессе расширения в Юго-Восточной Азии. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Теперь домохозяйства в стране могут внести оплату через официальный веб-сайт starlink.ком.вн и оформить тарифный план подключения. Отмечается, что ежемесячная абонентская плата для частных лиц начинается с 1,13 млн донгов (около 43 долларов США). Кроме того, пользователям необходимо приобрести специальный комплект оборудования.

Стоимость оборудования и корпоративные тарифы

Стоимость оборудования, необходимого для подключения к сети, составляет 8,66 млн донгов. Для представителей бизнес-сегмента условия несколько отличаются: минимальная ежемесячная абонентская плата для корпоративных клиентов установлена на уровне 1,48 млн донгов.

Согласно актуальной карте покрытия Starlink, Вьетнам стал шестым рынком в Юго-Восточной Азии, где доступен этот спутниковый интернет-сервис. До этого сервис уже появился в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Сингапуре и Восточном Тиморе.

Тестовый период и решение правительства

В марте 2025 года правительство Вьетнама разрешило компании SpaceX запустить сервис Starlink в тестовом режиме. Для этого власти отменили ограничения на иностранное владение в данной сфере.

Тестовый период должен продлиться до конца 2030 года, при этом правительство ограничило максимальное число абонентов на этот период 600 тысячами. Это позволит обеспечить стабильность сервиса и поэтапно протестировать его технические возможности.

Местное подразделение и инфраструктура

Для ведения этой деятельности компания SpaceX создала местное подразделение — предприятие Starlink Сервикес Виетнам. Оно было зарегистрировано в сентябре 2025 года с уставным капиталом в размере 30 млрд донгов (1,1 млн долларов США).

По данным правительства Вьетнама, для обеспечения стабильной работы спутникового интернета на территории страны разрешено разместить четыре наземные станции. Это поможет дополнительно повысить качество связи.

StarlinkSpaceXИлон МаскИнтернетВьетнам
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Пятёрочка запустила сервис, напоминающий о сроке годности продуктовПятёрочка запустила сервис, напоминающий о сроке годности продуктовСегодня, 13:57Xiaomi представила новое устройство, которое очищает и кипятит водуXiaomi представила новое устройство, которое очищает и кипятит водуСегодня, 12:54Цена видеокарты NVIDIA RTX Pro 6000 выросла вдвоеЦена видеокарты NVIDIA RTX Pro 6000 выросла вдвоеСегодня, 12:23Samsung отказалась от переменной диафрагмы в камерах Galaxy S27Samsung отказалась от переменной диафрагмы в камерах Galaxy S27Сегодня, 10:58Приложение Ozon Банк удалили из магазина Google PlayПриложение Ozon Банк удалили из магазина Google PlayСегодня, 10:24Ожидается рост цен на видеокарты Radeon RX 9000 на 7–20 процентовОжидается рост цен на видеокарты Radeon RX 9000 на 7–20 процентовСегодня, 08:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей