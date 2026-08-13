Период Душана Влаховича в «Ювентусе» завершён: нападающий отправился в Турцию

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович продолжит карьеру в Турции. Как сообщает GOAL.ком, не получив предложений от грандов Английской Премьер-лиги или Ла Лиги, сербский футболист решил продолжить карьеру в «Бешикташе», где будет получать высокую зарплату. Этот трансфер положил конец сложному и противоречивому периоду 26-летнего форварда в туринском клубе. Об этом Goal.com сообщает .

Напомним, в январе 2022 года «Ювентус» приобрёл Влаховича у «Фиорентины» за 70 миллионов евро и ещё 10 миллионов евро в виде бонусов. Руководство клуба назначило молодому форварду огромную зарплату — до 12 миллионов евро за сезон. Тогда всерьёз ожидалось, что 22-летний футболист станет настоящей звездой и поведёт команду за собой.

Большие надежды и сложный период

Однако Влахович не смог оправдать ожиданий. Разумеется, на его выступления в определённой степени повлиял и кризис, который в последние годы переживал клуб. За четыре с половиной года Влаховича в «Ювентусе» весь совет директоров во главе с президентом Андреа Аннелли ушёл в отставку, произошли многочисленные изменения в руководстве и смены тренеров. Влахович играл под руководством Аллегри, Мотты, Тудора и Спаллетти, а теперь его ждёт тренер Итальяно, который раскрыл его лучшие качества в «Фиорентине».

Тем не менее от настоящих чемпионов ожидают, что они будут спасать команду в трудных ситуациях, несмотря на неразбериху на клубном уровне. Влахович забил 68 голов в 168 матчах, однако нервозность на поле и технические ограничения при приёме мяча мешали его прогрессу. Единственным трофеем серба стал Кубок Италии 2024 года, в финале которого он забил победный гол в ворота «Аталанты».

Контракт с «Бешикташем» и новый шаг

Следующий пункт назначения Влаховича ещё раз показал, что он не смог выйти на уровень, о котором мечтал. Долгое время футболист и его представители нацеливались на топ-клубы вроде «Арсенала», «Барселоны» и «Баварии». Однако конкретных предложений от этих команд не поступило. В итоге футболист отправился в чемпионат Турции. В стамбульском клубе он будет получать 10 миллионов евро чистыми за сезон без учёта бонусов и дополнительных выплат.

С финансовой точки зрения эта сделка стала полной победой для Влаховича и его окружения. В то же время «Ювентус» по-прежнему ищет футболиста, который достойно заменит сербского нападающего. Перешедший в клуб Коло Муани — мобильный форвард, любящий перемещаться по всему полю; его нельзя назвать классическим центральным нападающим штрафной площади.