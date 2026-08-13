Новый Меркедес-АМГ GT Блак Сериес получит «безумную» мощность

По словам главы Mercedes-Benz Олы Кэллениуса, грядущий Меркедес-АМГ GT Блак Сериес продемонстрирует по-настоящему «безумные» характеристики. Генеральный директор компании лично гарантировал, что автолюбители высоко оценят особенности этого экстремального спорткара. Новинка, которую ожидается представить в следующем году и вывести на рынок в 2028 году, станет дорожной версией будущего гоночного Меркедес-АМГ GT3 нового поколения, предназначенного для трека. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

В эксклюзивном интервью Autocar Ола Кэллениус подчеркнул важность предоставления инженерам свободы для реализации своих идей. По его словам, новый Блак Сериес будет совершенно особенным и предложит решения, которых никто не ожидает. Глава компании лично заверил, что поклонники спортивных автомобилей ни в коем случае не разочаруются в новинке.

Технические возможности и главный конкурент

Хотя компания пока официально не подтвердила точные данные о двигателе и динамике разгона, специалисты AMG сообщили, что последний Блак Сериес будет развивать значительно больше мощности и крутящего момента, чем нынешний GT 63 Pro с показателями 603 л. с. и 627 фунт-футов. С точки зрения концепции и позиционирования на рынке ближайшим конкурентом этого суперкара считается новый адаптированный для трека Toyota ГР GT.

Бренд Mercedes традиционно оставляет обозначение Блак Сериес для самых бескомпромиссных и экстремальных дорожных спортивных автомобилей. Впервые это название использовали в 2006 году для сверхэкстремальной версии СЛК 55 AMG. Ожидается, что новая модель продолжит эту славную традицию и установит новые стандарты в своём классе.

Будущее двигателей внутреннего сгорания

Кэллениус отметил, что разработка нового двигателя В8 с плоским коленчатым валом (флат-плане кранк) является важной частью инвестиционной стратегии компании в сфере технологий двигателей внутреннего сгорания. По его словам, такие силовые агрегаты будут необходимы спортивным автомобилям в ближайшие годы так же, как вода и воздух. Он также рассказал, что лично владеет автомобилем СЛ с двигателем В8 и хорошо понимает, почему энтузиасты ценят такие моторы.

Стремление отказаться от подключаемых гибридных (PHEV) силовых установок в большинстве современных моделей и заменить их мягкогибридными двигателями В8 свидетельствует о заметном изменении стратегии. Однако Кэллениус твёрдо подчеркнул, что компания продолжит развивать системы PHEV в будущем — для повышения эффективности или увеличения мощности.