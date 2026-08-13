Новый Меркедес-АМГ GT Блак Сериес получит «безумную» мощность

·18·Авто
Новый Меркедес-АМГ GT Блак Сериес получит «безумную» мощность

По словам главы Mercedes-Benz Олы Кэллениуса, грядущий Меркедес-АМГ GT Блак Сериес продемонстрирует по-настоящему «безумные» характеристики. Генеральный директор компании лично гарантировал, что автолюбители высоко оценят особенности этого экстремального спорткара. Новинка, которую ожидается представить в следующем году и вывести на рынок в 2028 году, станет дорожной версией будущего гоночного Меркедес-АМГ GT3 нового поколения, предназначенного для трека. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

В эксклюзивном интервью Autocar Ола Кэллениус подчеркнул важность предоставления инженерам свободы для реализации своих идей. По его словам, новый Блак Сериес будет совершенно особенным и предложит решения, которых никто не ожидает. Глава компании лично заверил, что поклонники спортивных автомобилей ни в коем случае не разочаруются в новинке.

Технические возможности и главный конкурент

Хотя компания пока официально не подтвердила точные данные о двигателе и динамике разгона, специалисты AMG сообщили, что последний Блак Сериес будет развивать значительно больше мощности и крутящего момента, чем нынешний GT 63 Pro с показателями 603 л. с. и 627 фунт-футов. С точки зрения концепции и позиционирования на рынке ближайшим конкурентом этого суперкара считается новый адаптированный для трека Toyota ГР GT.

Бренд Mercedes традиционно оставляет обозначение Блак Сериес для самых бескомпромиссных и экстремальных дорожных спортивных автомобилей. Впервые это название использовали в 2006 году для сверхэкстремальной версии СЛК 55 AMG. Ожидается, что новая модель продолжит эту славную традицию и установит новые стандарты в своём классе.

Будущее двигателей внутреннего сгорания

Кэллениус отметил, что разработка нового двигателя В8 с плоским коленчатым валом (флат-плане кранк) является важной частью инвестиционной стратегии компании в сфере технологий двигателей внутреннего сгорания. По его словам, такие силовые агрегаты будут необходимы спортивным автомобилям в ближайшие годы так же, как вода и воздух. Он также рассказал, что лично владеет автомобилем СЛ с двигателем В8 и хорошо понимает, почему энтузиасты ценят такие моторы.

Стремление отказаться от подключаемых гибридных (PHEV) силовых установок в большинстве современных моделей и заменить их мягкогибридными двигателями В8 свидетельствует о заметном изменении стратегии. Однако Кэллениус твёрдо подчеркнул, что компания продолжит развивать системы PHEV в будущем — для повышения эффективности или увеличения мощности.

MercedesAMGСуперкарыАвтомобилиНовости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Британская компания ВЭВК построит завод электромобилей в КатареБританская компания ВЭВК построит завод электромобилей в КатареСегодня, 12:24Почему роботы не могут полностью заменить людей на автозаводах?Почему роботы не могут полностью заменить людей на автозаводах?Сегодня, 12:22Ваймо привезла в США тысячи роботакси ZeekrВаймо привезла в США тысячи роботакси ZeekrСегодня, 11:29Почему универсалы превосходят кроссоверыПочему универсалы превосходят кроссоверыСегодня, 10:22Яндекс планирует производить 1,5 тысячи роботов-доставщиков в месяцЯндекс планирует производить 1,5 тысячи роботов-доставщиков в месяцСегодня, 00:23Chevrolet покинул китайский рынок и прекратил продажи новых автомобилейChevrolet покинул китайский рынок и прекратил продажи новых автомобилейВчера, 23:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Genesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полей
Genesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.